Entretien avec Alexandre Boin, nouveau directeur du Club des Résidents Etrangers de Monaco

Ce Monégasque de 31 ans, anciennement en poste au sein du Gouvernement Princier, espère développer de nouvelles synergies entre le Club et les institutions de la Principauté.

Le Club des Résidents Etrangers de Monaco (CREM) a son nouveau directeur. Depuis le 3 janvier dernier, Alexandre Boin remplace Chris Dhondt, qui a quitté ses fonctions pour raisons professionnelles.

A tout juste 31 ans, ce jeune Monégasque possède une solide expérience internationale. Un atout indéniable pour ses nouvelles attributions.

« Après ma scolarité à Monaco, j’ai fait une école de commerce à Nice et obtenu un master en marketing et management, nous raconte-t-il. Je suis parti en échange Erasmus à Vilnius, en Lituanie et j’ai décroché des stages en Espagne, à Madrid, puis au Vietnam, à Saigon. Je souhaitais continuer de travailler et vivre au Vietnam, et l’agence de publicité pour laquelle je travaillais était prête à me proposer un contrat. Malheureusement, j’ai dû rentrer à Nice pour présenter mon mémoire. Entre-temps, la loi avait changé, et je ne pouvais plus m’y installer en tant qu’expatrié. »

Un mal pour un bien : de retour en Principauté, en 2014, Alexandre Boin intègre le Conseil National au service communication et relations presse. Deux ans plus tard, il rejoint le Welcome Office : un service du Gouvernement, chargé de renseigner toute personne qui souhaite s’installer à Monaco à titre privé et/ou professionnel.

« J’étais souvent en contact avec les entités du secteur privé et les futurs potentiels résidents ou créateurs d’entreprise. C’est là que j’ai découvert CREM », témoigne-t-il.

Un Monégasque au profil international

Mais avant de diriger le prestigieux Club, Alexandre a rejoint, en juillet dernier, la cellule « attractivité » du Gouvernement, dirigée par Frédéric Genta. Un poste qu’il pensait conserver longtemps, jusqu’à ce coup de téléphone, quelques mois plus tard.

« J’ai reçu l’appel de Chris, qui m’a informé de manière officieuse de son départ prochain et qui m’a demandé ce que je pensais de la reprise du poste de directeur du Club. Selon lui, j’avais le profil qui correspondait. J’étais très honoré qu’il pense à moi. Je lui ai demandé pourquoi il choisissait un Monégasque, alors qu‘il s’agit d‘un Club dédié à des Résidents Étrangers », explique-t-il.

La réponse était simple : ses expériences internationales, sa pratique courante de l’anglais et de l’italien et ses missions au Gouvernement pour renseigner les étrangers qui arrivaient en Principauté ont fait d’Alexandre le candidat idéal pour ce poste, y compris pour Louisette Levy-Soussan Azzoaglio, Présidente du Club : « le départ de Chris l’a forcément attristée, car ils avaient une très belle relation, confie-t-il. Mais je pense qu’elle a eu confiance en Chris lorsqu’il m’a recommandé. Nous avons pu échanger souvent, elle et moi, elle est très présente pour le Club, très force de proposition. (…) Pour ma part, je n‘avais pas peur de ce challenge, j’étais plutôt excité. Je connais bien Monaco et ses différents acteurs, et le fait d’avoir travaillé au Gouvernement peut aider à développer des synergies. »

Car c’est bien là le but d’Alexandre Boin, qui a accepté cette fonction sans hésiter. Même s’il ne souhaitait pas mettre en difficulté ses collègues de la cellule « attractivité », qu’il venait tout juste de rejoindre, Alexandre le savait : il ne fallait pas manquer cette opportunité. « Toutes les personnes à qui j’en ai parlé m’ont dit que j’avais le profil adéquat pour ce poste », résume-t-il.

Devenir un vrai soutien pour les résidents

En effet, ses collaborations passées avec le Club lui ont tout d’abord permis de rencontrer les adhérents et l’équipe. « J’ai pu voir le potentiel du Club en lui-même. Chris a fait un travail remarquable, tant sur le plan du développement des activités que sur la gestion budgétaire ou l’évolution du Club. Reprendre un établissement en pleine santé, c’est toujours agréable. C’est d’autant plus un challenge pour moi car il faut que je maintienne la barre haut, pour satisfaire les membres du Club qui étaient et sont toujours très attachés à Chris. »

Le but n’est donc pas de « tout révolutionner » mais de maintenir l’activité du Club, dans la continuité de ce qu’a instauré Chris Dhondt. « Nous allons continuer à développer et proposer des événements, des conférences, qui rassemblent les résidents autour de la gastronomie, la culture, l’art, la musique… Nous avons de la chance : Monaco organise plus de 700 événements par an et la Principauté a beaucoup à offrir dans tous les domaines. Tout le monde y trouve son compte, et nous pouvons sélectionner des événements qui satisferont tous les Membres », promet Alexandre.

Et si le nouveau directeur compte, dans un premier temps « observer et assimiler », il souhaite surtout mettre son réseau et son expérience au service des Membres du CREM : « ce que je peux apporter, c’est l’expérience que j’ai acquis au Gouvernement. Par exemple, mes connaissances des processus administratifs, pour les résidents, les investisseurs et les entrepreneurs. Je connais bien le tissu économique local, donc si des résidents ont des questions, par exemple sur le renouvellement d’une carte de séjour ou pour une création d’entreprise, je serai à leur écoute et ravi d’échanger avec eux. Je veux être un vrai soutien, un vrai vecteur d’informations pour le Club. »

Alexandre Boin a déjà eu l’occasion de rencontrer la plupart des adhérents, qui lui ont réservé un accueil chaleureux au cours du cocktail de Noël. « Tous ont eu l’air contents et impatients de voir ce que j’allais proposer. Ce qui m’importe, c’est de les rencontrer, d’échanger. Sans membres, il n’y a pas de Club. C’est important d’être à leur écoute, d’échanger sur ce qu’ils aiment, sur leurs loisirs, leurs centres d’intérêt, pour leur proposer des choses en adéquation », conclut-il.