Интервью с новым директором Клуба иностранных резидентов Монако Александром Буэном

31-летний монегаск, ранее работавший в правительстве Монако, надеется на развитие новых возможностей взаимодействия между Клубом и учреждениями Княжества.

У Клуба иностранных резидентов Монако (CREM) появился новый директор. С 3 января Александр Буэн заменил Криса Дхондта, который покинул свой пост по профессиональным мотивам.

В свой 31 год этот молодой монегаск уже имеет за своими плечами солидный международный опыт. Неоспоримое преимущество для его новых обязанностей!

«Окончив школу в Монако, я поступил в бизнес-школу в Ницце и получил степень магистра в области маркетинга и менеджмента, — рассказывает он. — Затем по программе обмена Erasmus я отправился в Вильнюс, в Литву, прошёл стажировку в Испании, в Мадриде, затем во Вьетнаме, в Сайгоне. Я был бы рад продолжать работать и жить во Вьетнаме, и рекламное агентство, где я работал, было готово предложить мне контракт. К сожалению, мне пришлось вернуться в Ниццу, чтобы защитить диссертацию. Тем временем, законодательство изменилось, и я больше не мог поселиться там в качестве экспатрианта».

Нет худа без добра: вернувшись в Княжество в 2014 году, Александр Буэн получил должность в отделе по связям с общественностью и СМИ Национального Совета Монако. Два года спустя он перешел на работу в Welcome Office: справочный государственный департамент, предоставляющий информацию всем желающим поселиться в Монако на частной и/или профессиональной основе.

«Я часто общался с представителями частного сектора и потенциальными будущими жителями или создателями бизнеса. Именно тогда я открыл для себя CREM», — делится он.

Монегаск с международным опытом работы

Но прежде чем приступить к руководству престижным Клубом, с июля прошлого года Александр трудился в правительственном подразделении «имиджевой привлекательности страны», возглавляемом Фредериком Жента. Должность, на которой, как он думал, он задержится на долгое время, пока всего несколько месяцев спустя не раздался телефонный звонок.

«Мне позвонил Крис, который неофициально поделился, что уходит, и спросил, что я думаю о том, чтобы занять пост директора Клуба. По его словам, я прекрасно подходил на эту должность. Для меня его предложение стало огромной честью. Однако я спросил его, почему он выбрал монегаска, ведь клуб предназначен для иностранных резидентов», — объясняет он.

Ответ оказался прост: международный опыт вкупе со свободным владением английским и итальянским языками и его информационной работой в правительстве с иностранцами, прибывающими в Княжество, сделали Александра идеальным кандидатом на эту должность, в том числе и в глазах председателя клуба Луизетт Леви-Суссан Аццоальо (Louisette Levy-Soussan Azzoaglio): «Уход Криса, разумеется, опечалил ее, ведь у них были прекрасные отношения, — признается он, — но я думаю, что она доверилась Крису, когда он порекомендовал меня. Мы часто разговаривали друг с другом, она очень активно участвует в работе клуба и является настоящим генератором идей. (…) Со своей стороны, я не испытывал страха, скорее, был взволнован. Я хорошо знаю Монако и его ключевых игроков в различных сферах, а тот факт, что я работал в правительстве, может помочь в развитии сотрудничества».

Ведь именно это является целью Александра Буэна, который без колебаний согласился принять новую должность. Несмотря на то что он не хотел ставить в трудное положение своих коллег из подразделения «имиджевой привлекательности», где он только-только начал работать, Александр знал, что не может упустить подобную возможность. «Все те, с кем я обсуждал это, считали, что я прекрасно подхожу на эту должность», — резюмирует он.

Стать настоящей опорой для жителей страны

Действительно, его прошлое сотрудничество с клубом сначала позволило ему познакомиться с его членами и командой. «Я увидел потенциал самого Клуба. Крис проделал замечательную работу, как в плане деятельности, так и в плане управления бюджетом и динамикой продвижения ассоциации. Всегда приятно получить в наследство здоровую структуру. Для меня вызов еще сложнее, ведь планку приходится удерживать на очень высоком уровне, чтобы соответствовать ожиданиям членов Клуба, которые были и остаются привязанны к Крису».

Посему цель нового директора — не «произвести революцию», но сохранить деятельность клуба, продолжить начатое Крисом Дхонтом: «Мы не прекращаем развиваться и предлагать мероприятия и конференции, которые объединяют жителей вокруг гастрономии, культуры, искусства, музыки… Нам повезло: Монако организует более 700 мероприятий в год, и Княжеству есть что предложить во всех областях. Здесь каждый найдёт нечто своё, и у нас есть возможности выбрать мероприятия, которые будут соответствовать ожиданиям всех членов клуба», — обещает Александр.

Хотя новый директор намерен, прежде всего, «наблюдать и прислушиваться», прежде всего он желает поставить весть свой опыт и широкий круг социальных связей на службу членам CREM: «То, что я могу привнести, — это опыт, приобретённый в Правительстве. Например, мои знания административных процессов для резидентов, инвесторов и предпринимателей. Я хорошо знаю местную экономическую структуру, поэтому если у жителей возникнут вопросы, например, о продлении вида на жительство или открытии бизнеса, я буду рад их выслушать и обсудить с ними этот вопрос. Я хочу быть настоящей поддержкой, настоящим источником информации для клуба».

Александр Буэн уже получил возможность познакомиться с большинством членов клуба, которые оказали ему теплый прием во время рождественского коктейля. «Они все казались счастливыми и с нетерпением ждали моих предложений. Для меня важно встречаться и общаться с ними. Без членов нет самого Клуба. Важно выслушать их, обсудить, что им нравится, их хобби и интересы, чтобы мы могли и впредь соответствовать их ожиданиям», — заключает он.