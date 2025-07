Le Stade Louis II se transforme en cinéma géant pour célébrer ses 40 ans

Le 24 juillet prochain, le public monégasque pourra découvrir un film de Luc Besson sous les étoiles, dans une première historique pour l’enceinte sportive.

Le Stade Louis II se métamorphosera en salle de cinéma en plein air le jeudi 24 juillet, avec une projection du film de Luc Besson « Valérian et la Cité des mille planètes ». Cette initiative s’inscrit dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de l’enceinte sportive monégasque, marquant le troisième temps fort de cet anniversaire.

La séance débutera à 20h30, avec une ouverture des portes dès 19h00, dans une ambiance décontractée avec transats et popcorn. Cette transformation inédite permettra aux spectateurs de profiter du nouvel écran géant récemment installé dans le stade, doté d’une meilleure résolution que les précédents équipements.

Les spectateurs du meeting Herculis ont pu profiter du nouvel équipement du stade © Benjamin Godart – Monaco Tribune

Un anniversaire célébré en trois actes

Cette projection cinématographique constitue le troisième volet des célébrations du 40e anniversaire du Stade Louis II, après un hommage aux bâtisseurs et l’exposition « Il était une première fois ». Cette dernière, inaugurée en présence du Prince Albert II, de Louis Ducruet et de Gérard Holtz, retrace les moments fondateurs de l’enceinte sportive à travers quatorze vitrines installées dans la galerie piétonne intérieure entièrement rénovée.

Une modernisation en cours

Cette initiative intervient dans un contexte de modernisation du stade, qui a récemment inauguré un nouveau site internet accessible en français, anglais et italien, et s’est équipé de nouveaux écrans géants installés sous les arches et entre les tribunes. Ces améliorations techniques ont notamment été testées lors du récent Meeting Herculis. Meeting Herculis 2025 : revivez les records et les frissons d’une soirée sportive exceptionnelle

Cette modernisation s’inscrit dans les préparatifs de Monaco en tant que Capitale Mondiale du Sport 2025 et en prévision des Jeux des Petits États d’Europe de 2027.

Informations pratiques

Les places étant limitées, les personnes souhaitant assister à cette projection unique devront retirer leur invitation directement à la Direction du Stade, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.