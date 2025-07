Louis et Marie Ducruet fêtent les 50 ans d’Europa-Park

La Famille Princière était présente le 11 juillet pour célébrer le demi-siècle du parc allemand, élu neuf fois meilleur parc mondial.

Louis et Marie Ducruet ont participé à la soirée de gala organisée à l’Europa-Park Arena pour marquer les 50 ans du parc d’attractions. L’événement a réuni de nombreuses personnalités françaises, dont Anthony Colette, Delphine Wespiser (Miss France 2012), Miss Alsace 2025 Julie Decroix, ainsi que des joueurs du Racing Club de Strasbourg.

Sur grand écran, les invités ont pu revivre les moments les plus marquants de l’histoire du parc, depuis ses débuts en 1975 jusqu’à son statut actuel de destination internationale qui accueille plus de six millions de visiteurs annuels, dont 21% de Français. Sur scène, de nombreux artistes et musiciens d’Europa-Park ont proposé un show entraînant, accompagné d’un menu raffiné signé par un chef doublement étoilé.

Delphine Wespiser accompagnée de Roger Erhart © Europapark

Un message du Prince Albert II

Dans un message vidéo, le Prince Albert II a déclaré : « Joyeux 50e anniversaire ! La famille Mack a construit un héritage façonné par une vision, un savoir-faire et des traditions. Aujourd’hui, alors que vous vous préparez à accueillir votre 150 millionième visiteur, votre succès continue d’inspirer, tout comme l’esprit familial qui l’anime. »

Parmi les temps forts du week-end anniversaire placé sous le slogan « Célébrons sous les étoiles », les visiteurs du parc ont pu admirer entre autres des montgolfières, un ballon stratosphérique et le Zeppelin d’Europa-Park duquel deux athlètes de l’extrême ont réalisé un spectaculaire saut en wingsuit à 260 km/h.

Plusieurs personnalités ont pu découvrir pour la première fois Europa-Park et ses plus de 100 attractions et spectacles. Après avoir enchaîné deux tours à bord du grand huit « Silver Star » dans le futur quartier monégasque en compagnie de son épouse, Louis Ducruet a déclaré : « Nous sommes des grands fans de parcs d’attractions, on adore les sensations fortes et on se réjouit de découvrir Europa-Park ». En descendant de « Voltron Nevera », Anthony Colette s’est quant à lui exclamé : « Incroyable, ce roller coaster envoie vraiment ! Je ne pensais pas qu’Europa-Park était si grandiose. Je vais revenir avec mes potes, c’est sûr ! ».