Le Prince Albert II en visite à Saint-Paul-de-Vence et La Colle-sur-Loup

Le Prince Albert II s’est rendu mardi 15 juillet dans deux communes françaises pour célébrer les liens ancestraux avec la famille Grimaldi.

Le Souverain a répondu à l’invitation des maires de Saint-Paul-de-Vence et La Colle-sur-Loup pour une visite officielle. Cette démarche s’inscrit dans ses déplacements réguliers vers les collectivités historiquement liées à la Principauté.

Les liens remontent au 18ème siècle, quand deux membres de la Famille Grimaldi ont gouverné Saint-Paul-de-Vence. Le territoire de cette cité s’étendait alors aux actuelles communes de La Colle-sur-Loup et Roquefort-les-Pins. Le Prince prévoit d’ailleurs de se rendre prochainement dans cette dernière commune.

Hommage à Grace Kelly

Soixante-dix ans plus tard, Saint-Paul-de-Vence a souhaité rendre hommage à Grace Kelly. En 1955, un an avant son mariage princier, l’actrice américaine avait sillonné la Riviera après le festival de Cannes. Ses excursions l’avaient menée à Monaco, mais aussi à Saint-Paul-de-Vence, Vence, la chapelle des Dominicains décorée par Matisse et Vallauris, dans l’atelier de céramique de Picasso.

Jean-Pierre Camilla, maire de Saint-Paul-de-Vence, a accueilli le Prince Albert II pour dévoiler la plaque d’appartenance au réseau des Sites historiques Grimaldi de Monaco devant le panorama de la cité fortifiée. Ils se sont adressés à la population place du Général de Gaulle, devant La Colombe d’Or, avant de dévoiler le totem de présentation du parcours Grace Patricia Kelly 1955. Ce circuit a été réalisé grâce aux photographies de Paul Louis, conservées dans le fonds photographique de l’Institut audiovisuel de Monaco. La visite s’est poursuivie à pied, avec des arrêts à l’entrée de la rue Grande puis dans la montée de l’église. Durant la visite de l’église, la dalle funéraire de Lucrèce Grimaldi a été présentée. Elle avait épousé en 1628 Claude de Barcillon, seigneur de Roquefort. L’itinéraire a continué place de la Mairie puis devant la grande fontaine, avant un retour par la rue Grande.

À La Colle-sur-Loup, Jean-Bernard Mion, maire de la commune, a accueilli le Prince Albert II à l’entrée du chemin du Canadel pour une visite du centre-village. La journée s’est achevée par une cérémonie républicaine sur le parvis de la mairie, où une seconde plaque Sites historiques Grimaldi a été dévoilée. Ces reconnaissances officielles ancrent durablement les liens entre Monaco et ces territoires français voisins.