Riviera Radio change de propriétaire

Le géant britannique des médias Global vient d’acquérir Riviera Radio, l’unique station anglophone de Monaco et du sud de la France, marquant ainsi son retour aux sources méditerranéennes.

Depuis 1987, Riviera Radio diffuse ses programmes en anglais depuis Monaco sur 106.5 MHz, tissant un lien unique entre la Principauté et la communauté anglophone de la Côte d’Azur. Cette acquisition par Global – l’un des plus puissants groupes médiatiques européens – représente bien plus qu’un simple changement de propriétaire : c’est le retour symbolique de la station auprès de ses racines historiques. L’un de ses propriétaires d’origine, le Capital Radio Group, est désormais détenu par Global.

La station a été rachetée à Grundy Media. Paul Kavanagh, qui conserve son poste de Directeur Général, voit dans cette transaction « le début d’un nouveau chapitre fait d’investissements, d’expertise et de confiance ». Une continuité rassurante pour les auditeurs fidèles de Nice à Saint-Tropez.

Global mise sur le dynamisme méditerranéen

Pour Ashley Tabor-King CBE, fondateur de Global, cette acquisition s’inscrit dans une stratégie d’expansion réfléchie. « Monaco et le Sud de la France sont une région dynamique », souligne-t-il, évoquant les « ressources et équipes » que le groupe compte mobiliser pour développer ce « service unique ».

L’ironie de l’histoire veut que Riviera Radio soit également la station où Ashley Tabor-King a fait ses débuts dans le monde de la radio.

Avec ses collaborations prestigieuses – du Festival de Cannes au Grand Prix de Monaco – Riviera Radio s’apprête à entamer une nouvelle ère sous l’égide d’un empire médiatique qui compte Capital, Heart et LBC dans son portefeuille. Le groupe est présent au Royaume-Uni, en Irlande, aux États-Unis, en Espagne et aux Pays-Bas.