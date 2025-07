Su Park devient la nouvelle ambassadrice de Pink Ribbon Monaco

L’association monégasque de lutte contre le cancer féminin mise sur une entrepreneuse internationale pour renforcer son impact.

Pink Ribbon Monaco vient de nommer Su Park comme nouvelle ambassadrice et responsable des événements. Cette entrepreneuse sud-coréenne, installée en Principauté après dix ans à Paris, apporte son expertise du luxe et sa vision internationale à l’association placée sous le patronage de la Princesse Charlène. Su Park est reconnue pour son leadership entrepreneurial et sa capacité à créer des ponts entre l’Orient et l’Occident. Son approche holistique du bien-être correspond aux valeurs de Pink Ribbon Monaco dans la sensibilisation aux cancers féminins. L’association compte sur l’expérience de Su Park dans les secteurs de l’art, du business et du wellness pour toucher un public plus large et renforcer l’impact de ses actions de prévention. « Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape passionnante avec Su, persuadés que son leadership permettra d’élever encore notre cause sur la scène internationale », a déclaré sur Instagram l’association.

La nouvelle ambassadrice prendra officiellement ses fonctions lors du prochain gala de l’association à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Cet événement marquera le début d’une nouvelle stratégie pour l’organisation, qui souhaite élargir son rayonnement international. Su Park rejoint ainsi Emily Cromwell, championne d’Europe de gravel et paralympique, déjà engagée depuis dix ans avec l’association.