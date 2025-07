Tunnel de Tende : des horaires d’ouverture étendus tout au long de l’été

Le tunnel de Tende, qui a rouvert après douze ans de travaux, ouvre désormais ses portes 15 heures par jour jusqu’en septembre, afin de relancer le trafic transfrontalier.

Une ouverture prolongée dès ce vendredi

Depuis ce vendredi 18 juillet, les automobilistes peuvent emprunter le tunnel de Tende quotidiennement de 6h à 21h. Cette mesure, qui s’applique aux véhicules légers jusqu’au 14 septembre, fait suite aux conclusions de la Commission Intergouvernementale réunie jeudi dernier. L’extension des horaires répond à l’engagement pris par Philippe Tabarot lors de la réouverture historique du 28 juin dernier. À l’époque, la circulation était limitée à trois créneaux journaliers, une restriction qui avait rapidement montré ses limites face à l’affluence.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dès le premier dimanche complet d’ouverture, plus de 5 000 véhicules ont franchi le tunnel, dépassant même le trafic moyen d’avant sa fermeture. Cette fréquentation témoigne ainsi de l’importance cruciale de cette infrastructure pour les habitants de la vallée de la Roya, les travailleurs transfrontaliers et l’économie touristique locale. Cette amélioration s’appuie sur les avancées techniques récentes et les tests menés en début de semaine. Une nouvelle réunion de la Commission intergouvernementale, prévue le 12 septembre, permettra d’adapter les modalités d’ouverture à l’issue de la période estivale.

Pour Philippe Tabarot, cette extension représente « une nouvelle étape concrète » vers un retour à la normale de cette liaison stratégique, fermée pendant plusieurs années. « Depuis sa réouverture, le tunnel connaît une fréquentation soutenue. Avec cette nouvelle amplitude horaire et l’arrivée de la saison estivale, encore davantage d’usagers pourront en bénéficier. Le combat se poursuit. D’autres étapes suivront dans les prochains mois pour poursuivre le retour à une circulation pleinement rétablie et pérenne, à la hauteur des besoins du territoire ». Le ministre mise sur la saison estivale pour démontrer pleinement l’utilité de cette infrastructure transfrontalière.