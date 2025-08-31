Bernard Arnault s’offre l’Hôtel Cap Estel pour 200 millions d’euros

Le prix de la transaction avoisinerait les 200 millions d’euros, soit plus de 10 millions d’euros par chambre © Cap Estel

Le patron de LVMH vient d’acquérir l’un des établissements les plus secrets de la Côte d’Azur et poursuit sa stratégie d’investissement dans l’hôtellerie de prestige.

Bernard Arnault a finalisé le 17 juillet dernier l’acquisition de l’hôtel Cap Estel situé à Èze, entre Nice et Monaco, pour la somme de 200 millions d’euros. Cette transaction, réalisée par sa holding familiale Financière Agache, confirme l’appétit du milliardaire français pour les pépites hôtelières de la Méditerranée.

Une adresse intimiste et discrète

© Cap Estel

L’établissement cinq étoiles occupe une position unique sur une presqu’île privée de deux hectares. Avec ses 20 chambres et suites, ses deux piscines dont une à débordement, son court de tennis et son restaurant gastronomique dirigé par le chef Kévin Garcia, ancien du Jules Verne parisien, Cap Estel incarne le luxe discret à la française.

Construit en 1899 par l’écrivain irlandais Franck Harris, ami d’Oscar Wilde, l’établissement a traversé les époques en accueillant une clientèle prestigieuse. Les Beatles y ont notamment séjourné et y auraient trouvé l’inspiration pour leur tube Michelle. Greta Garbo, David Niven et les Rolling Stones comptent également parmi les hôtes célèbres de ce lieu mythique.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de Bernard Arnault (fortune personnelle de 149,3 milliards d’euros en 2025) de constituer un empire hôtelier de luxe. Après les marques Belmond, Cheval Blanc et Bulgari, ainsi que ses participations dans Orient Express et La Résidence de la Pinède à Saint-Tropez, le dirigeant de LVMH renforce son ancrage sur la Côte d’Azur, à quelques kilomètres de Monaco.