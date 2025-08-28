Roger Federer prend la pose à Monte-Carlo

La légende du tennis suisse a posé ses valises en Principauté pour une séance photo avec une marque de lunettes.

Cheveux au vent, assis sur une voiture ancienne, puis sur une chaise devant le Casino de Monte-Carlo, Roger Federer s’est récemment glissé dans les ruelles ensoleillées de Monaco pour briller devant l’objectif et mettre en avant une nouvelle ligne de solaires. Présent, non plus sur le court, mais en tribunes comme simple spectateur, l’ancien numéro un mondial de tennis avait été aperçu lors du Rolex Monte-Carlo Masters en avril dernier. La marque américaine de lunettes, Oliver Peoples, annonçait son soutien au tournoi avec la star suisse comme égérie.

Monaco en arrière-plan, voiture vintage, lunettes de soleil et costume clair : tous les éléments du vintage chic se complètent © RF – Oliver Peoples

Élégance et performance

Pensée pour refléter à la fois l’élégance de la Côte d’Azur et l’image raffinée de Federer, la collection automnale dévoilée sur Instagram le 27 août, mêle design minimaliste et technicité, avec des verres polarisés et des montures au confort étudié. Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la reconversion du sportif, désormais très présent dans l’univers de la mode et du lifestyle.

Le choix de Monte-Carlo n’est pas anodin : cadre glamour et emblématique de la Côte d’Azur, la Principauté offre un décor idéal pour associer luxe, chic vintage, soleil et art de vivre. Une image qui correspond autant à l’univers de la marque qu’à la notoriété internationale du champion suisse. Cet habitué des passages à Monaco a aussi récemment montré son admiration pour les courses automobiles en donnant le top départ des 24 Heures du Mans.