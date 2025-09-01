Бернар Арно приобрел отель Cap Estel за 200 миллионов евро

Сделка по покупке обошлась примерно в 200 миллионов евро, что в пересчете составляет более 10 миллионов за каждый номер. © Cap Estel

Глава группы LVMH приобрел один из самых роскошных и закрытых отелей Лазурного берега, продолжая свою линию на развитие и укрепление присутствия в сфере элитной гостиничной индустрии.

17 июля Бернар Арно окончательно оформил покупку отеля Cap Estel, расположенного в Эзе — маленьком живописном уголке между Ниццей и Монако. Сумма сделки составила 200 миллионов евро. Покупка была совершена через его семейную холдинговую компанию Financière Agache и стала еще одним подтверждением того, что французский миллиардер последовательно инвестирует в престижные отели Средиземноморья.

Уютное и уединенное место

© Cap Estel

Пятизвездочный отель расположен в уникальном месте — на частном полуострове площадью два гектара. В его распоряжении всего 20 номеров и люксов, два бассейна, один из которых переливной, теннисный корт и гастрономический ресторан. Кухней руководит шеф-повар Кевин Гарсиа, ранее работавший в знаменитом парижском ресторане Jules Verne. Cap Estel стал воплощением сдержанной и элегантной французской роскоши.

Здание отеля было построено еще в 1899 году ирландским писателем Фрэнком Харрисом, близким другом Оскара Уайльда. С тех пор оно прошло сквозь эпохи и сохранило атмосферу исключительности, принимая знаменитых гостей со всего мира. Здесь останавливались The Beatles, которые, по слухам, нашли именно здесь вдохновение для своего хита Michelle. В разные годы в Cap Estel отдыхали Грета Гарбо, Дэвид Нивен и The Rolling Stones.

Приобретение Cap Estel стало еще одним шагом в масштабной стратегии Бернара Арно, чье состояние в 2025 году оценивается в 149,3 миллиарда евро, по созданию международной сети отелей класса люкс. После покупки брендов Belmond, Cheval Blanc и Bulgari, а также долей в Orient Express и La Résidence de la Pinède в Сен-Тропе, глава LVMH продолжает укреплять свои позиции на Лазурном берегу, всего в нескольких километрах от Монако.