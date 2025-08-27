Бэкон, Кокто, Ботеро — какие художники жили и творили в Монако?

Монако давно известно как место, где встречаются культура и искусство. Уже многие десятилетия Княжество притягивает к себе ярких творческих личностей. Здесь есть всё для вдохновения: престижные культурные центры, насыщенная художественная жизнь и спокойная атмосфера, которой так часто не хватает мастерам в больших столицах.

Эта традиция сложилась не сразу. Ещё в XIX веке Монако сделало ставку на развитие искусства. В 1909 году Опера Монте-Карло впервые приняла «Русские балеты» Сергея Дягилева — труппу, которая перевернула представления о сценическом искусстве. Именно здесь Вацлав Нижинский поставил «Послеполуденный сон фавна» и «Весну священную». Его сестра, Бронислава Нижинская, в 1928 году представила публике «Болеро» Равеля, а Джордж Баланчин работал над постановками вместе со Стравинским.



Творческие союзы рождались один за другим. Так, в 1924 году для спектакля «Голубой экспресс» Нижинская объединила усилия с Жаном Кокто, Коко Шанель и Пабло Пикассо, который написал занавес. Эти смелые эксперименты превратили Монако в один из центров европейского авангарда и сделали его магнитом для великих художников.

Клод Моне. Монте-Карло, вид с Рокбрюна, 1884 год. © Музей изящных искусств, Бостон, 2022

Клод Моне был очарован особым светом Монако и написал здесь целую серию видов бухты. Фрэнсис Бэкон жил в Княжестве с 1946 по 1950 год: сначала в отеле De Ré, затем в Balmoral. Морской воздух помогал ему справляться с хронической астмой. Именно в Монако он создал своего первого «Папу» — работу, навеянную портретом Иннокентия X кисти Веласкеса, — и начал исследовать тему человеческой фигуры, которая позже станет центральной в его искусстве.

Знаковые фигуры ХХ века

Жан Кокто впервые оказался в Монако ещё в 1910-х. Сначала он рисовал афиши для местных балетов, а позже поселился на Вилле Санто-Соспир близ Сен-Жан-Кап-Ферра. Там он расписал стены дома своими фресками, оставаясь иногда на несколько месяцев. Кокто был и среди приглашённых на свадьбу Князя Ренье III и Грейс Келли.

Князь Альбер II на выставке «Санто-Соспир» Мауро Рестиффе и Жана Кокто на Вилле Собер.

Кес ван Донген, один из ярких представителей фовизма, тоже часто приезжал на Лазурный берег. Его экспрессивные полотна и портреты местного высшего общества стали символом роскошной эпохи.

Жозефина Бейкер именно в Монако обрела второе дыхание. В 1969 году, оказавшись в сложной финансовой ситуации, она получила поддержку Княгини Грейс, которая пригласила её выступить на благотворительном вечере в пользу Красного Креста Монако. Семья Гримальди помогла певице вернуться на сцену и предоставила ей жильё для неё самой и двенадцати приёмных детей. Её триумфальное возвращение состоялось в 1975 году на открытии Летнего Спортинга.

Аргентинско-итальянская художница Леонор Фини во время Второй мировой войны нашла убежище в Монте-Карло. Здесь, вдали от шумного Парижа, она создала свои знаменитые сказочные портреты и образ «спящих красавиц». Коко Шанель, покровительница «Русских балетов» в 1920-е годы, тоже была частой гостьей на Лазурном берегу. Здесь она завязала дружбу с Жаном Кокто и Сальвадором Дали.

Журналист и композитор Энтони Бёрджесс долгие годы жил в доме на улице Гримальди, 44. В этих стенах он писал музыку и книги, среди которых роман «Силы Земные». Марсель Паньоль в 1926 году создал пьесу «Джаз». В 1946 году его избрали во Французскую академию, а позже он вошёл в состав жюри Литературной премии, учреждённой Князем Ренье III в 1951 году.

Неизменная привлекательность Княжества

Фернандо Ботеро в своей мастерской в Монако © Все права защищены

Эта традиция продолжается и сегодня. Всемирно известный скрипач Максим Венгеров уже несколько лет живёт в Монако вместе с семьёй. Родившийся в 1974 году в Новосибирске, он выступал с ведущими оркестрами мира и удостоен множества международных наград.

Баритон-бас Руджеро Раймонди, прославившийся ролью Дон Жуана в фильме Джозефа Лоузи, получил гражданство Монако при Князе Альбере II. Современная музыка тоже прочно вписана в культурный ландшафт княжества. Лидер U2 Боно находит здесь вдохновение, а легендарная Ширли Бэсси, исполнившая несколько музыкальных тем к фильмам о Джеймсе Бонде, давно называет Монако своим домом.

Особое место в художественной истории княжества занимает Фернандо Ботеро. Колумбийский художник и скульптор жил и работал в Монако, а 15 сентября 2023 года ушёл из жизни здесь же, в возрасте 91 года. С 1994 года он был членом художественного совета Фонда Принца Пьера, а в 2005-м получил статус его почётного члена. Работы Ботеро не раз выставлялись в рамках Monaco Art Week.

Фернандо Ботеро © Все права защищены

Жан-Мишель Фолон также связал судьбу с Княжеством. Его мастерская-музей на набережной Антуана I в порту Эркюль сегодня открыта для публики. Художник, владевший акварелью, гравюрой, живописью и скульптурой, оставил Монако богатое культурное наследие.

Сегодня в Монако продолжают работать и новые имена. Белинда Буссотти пишет выразительные женские портреты, которые выставляются в галереях Монако, Парижа и Италии. Жозефина Дионисотти находит вдохновение в ярких пейзажах Лазурного берега. А шведская художница Эбба Балестра ди Моттола уже десять лет живёт в княжестве и специализируется на портретной живописи.

Сохранением культурной памяти занимаются и местные институции. Уникальный в мире фонд Francis Bacon MB Art Foundation хранит более 2500 произведений мастера в доме Belle Époque. Академия музыки имени Ренье III открывает дорогу молодым талантам. Гримальди Форум регулярно принимает выставки мирового уровня. А галереи Bartoux и Opera Gallery представляют ретроспективы художников, чья судьба тесно связана с Монако.