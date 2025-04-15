Князь Альбер II почтил память Жозефины Бейкер: 50 лет спустя её звезда сияет так же ярко

В трогательной и торжественной атмосфере Князь Альбер II возглавил памятную церемонию на кладбище Монако, выразив глубокое уважение выдающейся Жозефине Бейкер — женщине-легенде, чей свет не угасает, несмотря на полвека, прошедшие со дня её смерти.

В субботу, 12 апреля, на монегасском кладбище звучали гимны США, Франции и Монако в исполнении оркестра Карабинеров Князя. Суверен возложил венок на могилу великой артистки, отважной участницы движения Сопротивления и неутомимого борца за гражданские права.

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Особую атмосферу создала выступившая на церемонии сопрано Натали Нико: в её исполнении прозвучали самые известные песни Жозефины, оживив её образ и позволив каждому присутствующему ощутить, что память о ней — это не только печаль, но и торжество памяти.

Фото предоставлены: © Микаэль Алези / Княжеский дворец

Особая связь с Монако

«Она была и остаётся монегаской в душе», — сказал Князь Альбер II в 2021 году, когда Жозефину Бейкер торжественно приняли в Пантеон. Сегодня, в годовщину её смерти, эти слова звучат особенно трогательно, напоминая о тепле и поддержке, которые она нашла в Княжестве.

Связь между Жозефиной и Монако во многом стала возможна благодаря Принцессе Грейс. Именно она протянула руку помощи артистке в непростой момент её жизни. В 1968 году, столкнувшись с серьёзными финансовыми трудностями и потерей замка Де Миланд, Жозефина приняла приглашение поселиться вместе со своими двенадцатью приёмными детьми — так называемым «радужным племенем» — на вилле «Мэривонн» в Рокебрюн-Кап-Мартене.

Благодаря поддержке Принцессы Грейс, Жозефина снова вышла на сцену. В 1974 году она выступила на гала-концерте Красного Креста Монако — это стало началом её последних публичных появлений, завершившихся серией концертов в парижском театре Bobino. Спустя всего несколько дней после премьеры, 12 апреля 1975 года, артистки не стало — она умерла от кровоизлияния в мозг.

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Память, которая живёт

И сегодня Монако не забывает Жозефину Бейкер. С тех пор как в 2021 году она была введена в Пантеон, её образ продолжает вдохновлять. Летом 2024 года Франция выпустит в её честь памятные монеты номиналом в 20 евроцентов — ещё один жест признания её наследия.

Прошло полвека, а свет этой сильной, свободной и невероятно человечной женщины не угасает. Её идеи — о равенстве, свободе и братстве — звучат сегодня так же актуально, как и раньше. И именно из Монако, где она по своей воле обрела последний приют, это послание продолжает жить.