Кладбище Монако: 150 лет истории

С 1868 года это уникальное и постоянно меняющееся кладбище является местом вечного упокоения монегасков и жителей Монако, включая некоторых знаменитостей.

На монегасских холмах, на границе с Кап-д’Аем, расположено кладбище Монако, обращенное к морю. Это символическое место Княжества, и его наследие дышит Историей… и могло бы немало нам рассказать!

Директор компании ритуальных услуг Somotha* Паскаль Блан (Pascal Blanc) проведет для нас подробную экскурсию, полную занятных фактов и воспоминаний об этом месте, где сейчас похоронены члены известных монегасских семей. Но не только: здесь находятся захоронения не только граждан и жителей Монако, но и могилы таких известных личностей, как Жозефина Бейкер (Joséphine Baker), сэр Роджер Мур (Sir Roger Moore), Мари Белл (Marie Bell), Жюль Бьянки (Jules Bianchi), Луи Широн (Louis Chiron) и Энтони Ногес (Anthony Noghès), а также Лео Ферре (Léo Ferré).

Прогуливаясь по 20 390 квадратным метрам кладбища, расположенным на нескольких уровнях, мы своими глазами смогли убедиться в том, с какой особой тщательностью здесь поддерживается порядок. И не зря: с тех пор, как в 1868 году кладбища прихода Сен-Николя, прихода Сен-Девот и часовни Сен-Мартен были объединены, чтобы предоставить единое место поминовения в Монако, это место претерпело многочисленные преобразования по расширению и благоустройству.

За годы своего существования кладбище претерпело несколько преобразований — © Частная коллекция Жан-Поля Баскуля (фото сверху) / Мэрия Монако

Галереи недавно были отремонтированы

Наиболее красноречивые примеры можно найти в галереях с цветочными названиями, расположенных на разных этажах, где находятся могильные таблички: «Когда кладбище было построено, таблички были закреплены в цементе маленькими деревянными колышками. С годами дерево испортилось, и таблички отвалились сами собой. Поэтому шесть-семь лет назад мы сняли все таблички и заново сделали рамку с помощью венецианской штукатурки, которая не портится от воды. Мы снова положили плитку и при поддержке Мэрии Монако воспользовались возможностью переделать плиточное покрытие в галерее. Потолки также были обновлены. Это свидетельствует о том, что Мэрия и сам градоначальник вкладывают средства в то, чтобы отдать дань памяти нашим усопшим и обеспечить их семьям достойное место для поминания», — объясняет Паскаль Блан.

Галереи были отремонтированы — © Поль Шаруа / Monaco Tribune

Также ведутся и другие ремонтные работы по дальнейшему благоустройству участка. «Эти работы является частью строительного комплекса Пастера и проводятся Департаментом общественных работ. Будут выполнены и другие задачи, в частности, у среднего входа, где вскоре должна быть построена подземная парковка на 30 мест. Кроме того, Somotha также проведет масштабные работы в здании служб для совершения обряда похорон. В целом, вместимость будет увеличена за счет 53 дополнительных хранилищ и 84 мест в галереях. Пока рано говорить о проектах расширения, поскольку график работ еще не определен окончательно», — отмечает заместитель мэра Марджори Кроветто, отвечающая в Мэрии за благоустройство жилой среды.

Марджори Кроветто и Паскаль Блан показывают нам кладбище Монако — © Поль Шаруа / Monaco Tribune

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Уникальный в Европе колумбарий

Еще одна особенность, которая отличает кладбище Княжества, — это его колумбарий. «В Европе нет другого места с таким количеством ниш колумбария, как в Монако, где их 546», — говорит Паскаль Блан. И на то есть веские причины: в Монако 60% умерших кремируются.

Колумбарий Монако вмащает самое большое количество мест в Европе — © Поль Шаруа / Monaco Tribune

Поэтому урны тщательно группируются в колумбарии в течение 30 лет, они обращены к Средиземному морю. Прах развеивается в Саду Памяти внизу. При необходимости имена усопших вписываются в мемориальную колонну, украшающую колумбарий. В колумбарии находятся мемориальные доски актера сэра Роджера Мура, украшенные фамильным гербом и миниатюрным автомобилем Volvo, режиссера Джеймса Бонда Льюиса Гилберта, создателя группы Harpissimo, музыканта Стефана-Габриэля Формхальса, а также гонщика «Формулы-1» Жюля Бьянки.

Гонщик «Формулы-1» Жюль Бьянки трагически погиб в 2015 году в результате аварии во время Гран-при Японии — © Поль Шаруа / Monaco Tribune

Над галереями и колумбарием возвышается красивая и элегантная часовня, построенная из кирпичной кладки. Недавно часовня была отремонтирована, и теперь она доступна и для людей с ограниченной подвижностью, здесь проходят около 70% религиозных церемоний и благословений. «Кладбище — это место встречи. Здесь рука об руку идут поминовение и погребение или кремация в крематории, расположенном чуть выше», — объясняет директор похоронного бюро.

Большинство религиозных церемоний и освящений проходит в часовне — © Поль Шаруа / Monaco Tribune

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Вечно чтить память усопших

На кладбище Монако также проводятся некоторые специальные церемонии, которые проходят перед памятной стелой, открытой в присутствии князя Альбера II в 2015 году. Она увековечила память тех, кто был депортирован из Монако во время Второй мировой войны. Именно перед этой стелой проходят памятные церемонии 11 ноября, а также 3 сентября (дата освобождения Кап-д’Ая). Здесь же состоялась церемония причисления к пантеону Жозефины Бейкер, знаменитой актрисы, участвовавшей в Сопротивлении, тело которой до сих пор покоится на кладбище, согласно пожеланию ее детей.

Памятная стела была открыта Князем Альбером II, чтобы отдать дань памяти тем, кто был депортирован во время Второй мировой войны — © Поль Шаруа / Monaco Tribune

Ее могила находится немного дальше, рядом с могилой ее последнего мужа Жо Буйона (Jo Bouillon) и рядом с могилами актеров Мари Белл и Жана Шеврие (Jean Chevrier), а также певца Лео Ферре. «Именно благодаря Княгине Грейс Жозефина Бейкер была похоронена на кладбище Монако», — говорит Паскаль Блан. «Земля была взята из мест, которые были ей дороги: в Монако, в Соединенных Штатах и в ее замке, и эта земля теперь находятся в Пантеоне», — добавляет Марджори Кроветто.

Посещение заканчивается Садом Памяти, где хранится пепел кремаций. Небольшой неприметный участок земли, которое агентство ритуальных услуг Somotha планирует благоустроить. Но, что удивительно, пепел не разбрасывается беспорядочно по клумбам и земле. Его ссыпают в колонну и собирают в подземный контейнер. Когда он заполняется, его переносят в костницы под галереями. «Ни при каких обстоятельствах прах не должен покидать кладбище», — настаивает Паскаль Блан.

Именно в эту колонну высыпают пепел — © Поль Шаруа / Monaco Tribune

Как и Сад, который в будущем должен значительно видоизмениться, кладбище и крематорий ждут работы по благоустройству, регулярно проводимые Мэрией. Цель всегда одна и та же: почтить память усопших жителей Княжества и сохранить память о них.

Более подробная информация:

Почему увеличилась плата за место на кладбище? Тарифы увеличились с учетом инфляции, в среднем на 5,5%. Расценки публикуются в официальном бюллетене Journal de Monaco.

Существует ли лист ожидания? Листа ожидания для монегасков не существует. Три семьи резидентов, не являющихся гражданами Монако, действительно находятся в листе ожидания на получение склепа. В ожидании увеличения вместимости, этим семьям было предложено временное захоронение в галереях.

Как можно найти решение, если не хватает места? Монегаски имеют приоритет в приобретении могил и ниш колумбария. Мэрии удается удовлетворить все запросы, предлагая временные решения, которые позволяют дождаться окончания работ и, следовательно, дополнительных мест.

* Общество-концессионер кладбища Монако, соуправляющая компания совместно с Мэрией Монако.