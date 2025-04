Il Principe Alberto II rende omaggio a Joséphine Baker: a 50 anni dalla scomparsa, la sua stella continua a brillare

In un momento carico di emozione e solennità, il Principe Alberto II ha presieduto una cerimonia commemorativa al cimitero di Monaco per rendere un sentito omaggio all’indimenticabile Joséphine Baker, a cinquant’anni esatti dalla sua scomparsa.

Sabato 12 aprile, le note degli inni americano, francese e monegasco hanno risuonato all’interno del cimitero, eseguite con compostezza dall’Orchestra dei Carabinieri del Principe. In un gesto incredibilmente simbolico, il Sovrano ha deposto una corona di fiori sulla tomba di quella che fu una straordinaria artista, una resistente coraggiosa e una combattente instancabile per i diritti civili.

Pubblicità

La soprano Nathalie Nicaud ha ridato vita al repertorio dell’artista, interpretando alcuni dei suoi brani più celebri in un momento sospeso tra commemorazione e celebrazione.

Crediti foto: Michaël Alesi / Palazzo del Principe

Un legame indissolubile con il Principato

“Era, e resterà, una monegasca nel cuore”, aveva dichiarato il Principe Alberto II nel 2021, in occasione dell’ingresso di Joséphine Baker al Panthéon. Parole che risuonano con ancora più forza in questo giorno speciale, ricordando come il Principato sia stato per l’artista un vero rifugio.

Il legame tra Joséphine Baker e Monaco nacque grazie alla Principessa Grace, il cui sostegno si rivelò decisivo negli ultimi anni di vita della cantante. In seguito alle difficoltà economiche che costrinsero Baker a lasciare il castello delle Milandes nel 1968, la Principessa Grace le offrì una casa nella villa Maryvonne a Roquebrune-Cap-Martin, dove poté vivere insieme alla sua “tribù arcobaleno” di dodici figli adottivi.

Fu sempre grazie all’intervento della Principessa che Joséphine riuscì a tornare sul palco, specialmente al Gala della Croce Rossa di Monaco del 1974, prima delle sue ultime esibizioni al teatro Bobino di Parigi. Pochi giorni dopo il debutto di quello spettacolo, il 12 aprile 1975, Joséphine Baker morì a causa di un’emorragia cerebrale.

Cimitero di Monaco: 150 anni di storia

Un’eredità ancora viva

Oggi, Monaco continua a rendere omaggio a questa donna straordinaria. Dopo il suo ingresso al Panthéon nel 2021, l’artista è stata celebrata anche sulle nuove monete francesi da 20 centesimi di euro, entrate progressivamente in circolazione a partire dall’estate 2024.

Cinquant’anni dopo la sua scomparsa, l’eredità di questa donna libera e universale, il cui messaggio di fratellanza è più attuale che mai, continua a brillare dal Principato, dove riposa per sua volontà come richiesto dalla famiglia.