Джазовая певица и борец Сопротивления Жозефина Бейкер вошла в Пантеон в Париже 29 ноября.

Монако всегда было в ее сердце. Князь Альбер II в сопровождении представителей властей Монако и родственников Жозефины Бейкер почтил ее память (1906-1975).

В своем обращении Князь Альбер II напомнил о любви Жозефины Бейкер к Княжеству и о ее глубоких отношениях с Княгиней Грейс. После минуты молчания оркестр карабинеров Князя исполнил гимны Монако, Франции и США.

Сегодня мы должны помнить о знаковой фигуре 20-го века, которой была Жозефина Бейкер, потому что в душе она была и остается монегаской. Князь Монако Альбер II

© Гаэтан Люси (Gaetan Luci ) / Княжеский дворец

Вечная связь с Монако

Церемония была приурочена ко вхождению Жозефины Бейкер в Пантеон в Париже. Она была борцом Сопротивления, артисткой, джазовой исполнительницей и активисткой, осуждавшей расизм и дискриминацию. Жозефина Бейкер вошла в историю благодаря своей многогранности. Несмотря на то, что Жозефина Бейкер вошла в Пантеон в Париже, ее прах останется в Монако по желанию семьи.

30 ноября в баре «Américain» отеля «Hôtel de Paris Monte-Carlo» состоялся вечер памяти Жозефины Бейкер. Джазовый оркестр исполнил самые известные ее песни, а журналист Алекс Джаффрей (Alex Jaffray) во время мини-конференций рассказал о судьбе Жозефины Бейкер. Также прошла выставка архивных фотографий.

Больше по теме: Жизнь в городе: кем была Жозефина Бейкер, в честь которой названа площадь в Монако?