











30 ноября в Bar Américain пройдет грандиозный вечер в память о культовой Жозефине Бейкер.

Ее память увековечили в Пантеоне в Париже, но ее тело покоится в Монако. В конце ноября в Bar Américain пройдет вечер в честь талантливой джазовой певицы и борца сопротивления Жозефины Бейкер.

30 ноября, в день официального включения в Пантеон, общество «Société des Bains de Mer» посвятит праздничный вечер памяти Жозефины Бейкер. Мероприятие пройдет в Bar Américain отеля «Hôtel de Paris Monte-Carlo».

Музыка, конференции и архивные фото

Джазовые исполнители сыграют самые известные мелодии Жозефины Бейкер. Продюсер и журналист Аксель Джаффрей (Axel Jaffray) проведет две мини-конференции о жизни и творчестве Жозефины Бейкер в 19.00 и 22.00.

В этот вечер будут представлены архивные фото, рассказывающие о тесной связи между Жозефиной Бейкер и Княжеством. «Именно в комплексе Монте-Карло Спортинг я приближаюсь к совершенству», — сказала певица на гала-вечере Красного Креста в Монако в 1969 году, вскоре после знакомства с Княгиней Грейс.

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