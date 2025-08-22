L’émission Riviera Food Tour explore le terroir de la Côte d’Azur et de Monaco

Elian Ventre et Rodrigue Riquelme font équipe avec des chefs renommés pour faire découvrir les recettes authentiques de la Riviera © Riviera food tour - TV Monaco

Disponible sur TV Monaco, cette émission emmène les téléspectateurs à la découverte des saveurs méditerranéennes grâce à un duo drôle, avec des épisodes consacrés à Monaco.

Elian Ventre et Rodrigue, nos guides gourmands, sillonnent les territoires emblématiques de la Méditerranée pour dénicher les plats gastronomiques qui font la réputation de notre région. Quatre saisons sont déjà disponibles pour découvrir les saveurs de la Côte d’Azur, de Monaco et de la Corse.

Trois saisons explorent chacune un ingrédient phare de notre patrimoine culinaire : la Collection Tomate, la Collection Olive et la Collection Produits de la Mer. Chaque saison compte cinq épisodes qui nous mènent de Montpellier à Monaco, en passant par Marseille, Saint-Tropez et Nice. La Principauté clôture chaque collection avec un épisode dédié. Dans la première saison, Elian et Rodrigue partent à la découverte d’une agricultrice et de deux restaurateurs à Monaco. Dans la deuxième saison, le duo échange avec un oléiculteur et une productrice de citrons.

© Riviera food tour – TV Monaco

Une quatrième saison, entièrement consacrée à la Collection Corse, complète ce tour d’horizon méditerranéen. Elian et Rodrigue partent notamment à la découverte d’un glacier, d’un artisan et d’un restaurateur à Bastia. Ils se rendent dans une biscuitière dans le centre de la Corse. Enfin, ils rencontrent un apiculteur dans la région d’Ajaccio et un fromager dans le sud de la Corse.

Monaco à l’honneur

Dans l’épisode monégasque de la Collection produits de la mer, Elian et Rodrigue explorent trois restaurants d’exception de la Principauté, accompagnés du chef étoilé Marcel Ravin. Une rencontre qui promet de révéler les secrets de sa gastronomie très appréciée dans le monde entier.

© Riviera food tour – TV Monaco

Entre paysages méditerranéens et portraits d’artisans passionnés, chaque épisode de 25 minutes environ révèle les savoir-faire qui font l’âme de notre terroir. Commerçants, ostréiculteurs, poissonniers, artisans, éleveurs et restaurateurs livrent leurs secrets dans une ambiance décontractée, teintée de l’humour caractéristique du duo.

Cette série culinaire est à retrouver sur TV Monaco.