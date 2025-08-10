Découvrez quelques spécialités culinaires de la région à déguster cet été

Des marchés colorés de Menton, du Cours Saleya de Nice aux terrasses ombragées de la Principauté, voici les spécialités incontournables à savourer pendant vos vacances d’été. Que vous soyez de passage dans la région ou que vous y habitiez depuis toujours, cette sélection vous réserve sûrement quelques découvertes.

La socca. Il s’agit d’une large galette fine à base de farine de pois chiches, la socca se cuit au four. À déguster bien chaude ! Cette spécialité emblématique de Nice se savoure idéalement au marché du Cours Saleya.

La salade niçoise est l’un des mets le plus connu dans la cuisine niçoise, la salade niçoise typique se compose de laitue, tomates, poivrons, oignons rouges, cébettes, févettes, concombres, œufs durs, thon, huile d’olive et d’olives.

La pissaladière est une spécialité culinaire niçoise à base d’oignons, d’olives et d’anchois présentée sur de la pâte à pain. À déguster en entrée ou pendant l’apéritif.

Les petits farcis monégasques incluent courgettes, tomates, poivrons ou aubergines, farcis avec un mélange de viande hachée, riz, chapelure et herbes aromatiques. Ce plat fait partie intégrante des repas familiaux. Quelques restaurants de la Principauté les proposent à la carte. La préparation des petits farcis varie, avec des options végétariennes remplaçant la viande par du tofu ou des légumineuses.

Les beignets de fleurs de courgettes : cueillies sur les plants de courgettes, ou en vente directe sur les marchés de Nice, les fleurs de courgettes sont frites après avoir été enroulées dans une pâte à beignet.

© Stéphane Danna

Le Barbajuan : s’il est un met incontournable dans le patrimoine culinaire monégasque, c’est bien le barbagiuàn. Selon la légende, un certain monsieur Jean aurait un jour décidé de préparer pour ses convives des raviolis farcis aux blettes, mais n’ayant pas de sauce à disposition, il aurait eu l’idée de les faire frire. Les invités auraient tellement aimé ce plat original qu’ils décidèrent de lui donner le nom de barbagiuàn. Ces petits rouleaux dorés farcis de blettes, épinards, ricotta, parmesan râpé, oignon et poireau sont frits jusqu’à obtenir une couleur parfaite. Vous pouvez le déguster dans certains restaurants comme « A Roca ». Une fois qu’on en a goûté un, difficile de s’arrêter !

Les perles de Monaco : ce sont des huîtres élevées directement en Principauté de Monaco. Les eaux claires et propres de cette région donnent aux huîtres un goût unique. Dégustez ces fruits de mer frais dans certains bars à huîtres locaux situés au port de Monaco comme Au Quai des Artistes. Il est conseillé de les accompagner avec un vin blanc sec ou un champagne pour sublimer leurs saveurs. Cette spécialité est à découvrir pour les amateurs de fruits de mer, mais aussi pour les curieux désireux de découvrir ce qu’on fait de mieux à Monaco.

L’estocafic (stockfisch) poisson séché, est généralement fait de cabillaud ou morue séché à l’air libre sans sel. Ce plat est aussi appelé Stockfisch de Nice. Ce plat à base de morue séchée ne laisse personne indifférent, avec son goût et son odeur très prononcés. Il est arrivé à Nice il y a plusieurs siècles dans les cales des navigateurs nordiques en quête d’huile d’olive et de fruits. Les résidents anglais à Nice le nomment ainsi « stockfish » et les Niçois « estocafic ». Dans la cuisine niçoise, il se marie avec des oignons, des tomates, des poivrons, des pommes de terre et des olives.

Les pavés du Rocher : le palais Pavés du Rocher, spécialité de la cuisine monégasque, a été créé pour commémorer les 25 ans du Prince Rainier III. Ils sont élaborés avec des ingrédients soigneusement sélectionnés: crème, lait, miel, sucre, oranges, citrons et amandes.

Des recettes monégasques pour épater vos convives à Noël

Les spécialités moins connues

Le craquelin de Vence : il s’agit d’une brioche façonnée dans le sucre recouverte d’un décor mêlant crème et amandes ! Tel est l’aspect du craquelin vençois qui ravive les becs sucrés depuis plus de 90 ans. Créé en 1927 par Joseph Palanque, un artisan boulanger. Cette pâtisserie unique de Vence mérite le détour : une brioche avec un goût surprenant faite de pâte briochée, une touche légère de miel, du sucre, des amandes caramélisées et de la pâte feuilletée. Vous la trouverez encore aujourd’hui chez la Maison Palanque, où la tradition familiale perdure.

La tarte tropézienne : cette brioche gourmande garnie d’un succulent mélange de deux crèmes, inventée dans une boulangerie familiale de Saint-Tropez, séduit par ses généreux grains de sucre qui font fondre les gourmands. À déguster dans les bonnes pâtisseries de Saint-Tropez et Saint-Raphaël.

La tourte aux blettes : elle porte le nom de torta de blea en niçois, ce qui fait surtout de ce gâteau une spécialité niçoise à part entière. Ce légume méconnu en fin de repas se marie particulièrement bien avec une pâte feuilletée et du sucre glace. Ce dessert traditionnel date du XVe siècle. À l’origine, il s’agissait d’un dessert végétarien décliné en diverses façons par le célèbre cuisinier Italien Martino Rossi. La tourte portait le nom de tarte aux fleurs et pouvait être faite de pois chiches, de châtaignes, de courges et bien entendu de blettes. La blette est un légume emblématique de la cuisine niçoise. Cette plante poussant autrefois abondamment à l’état sauvage dans la région.

Notre sélection des meilleurs rooftops de Monaco

Les spécialités mentonnaises

© Pixabay

La pichade : à mi-chemin entre la pizza à l’anchois et la pissaladière niçoise, sa particularité est qu’on y ajoute de la tomate. Pour déguster une pichade typique de Menton, direction le marché des Halles !

Les sugelli : voici les pâtes artisanales de Menton, inscrites à l’inventaire du Patrimoine culturel immatériel. Ces pâtes maison sont des incontournables d’une table mentonnaise, répandues sur l’ensemble de la vallée de la Roya, jusqu’en Ligurie.

La fougasse mentonnaise : variante sucrée de la traditionnelle fougasse provençale, la pâte est agrémentée de dragées aux amandes et d’essence de fleur d’oranger. Un vrai délice à déguster au petit matin quand elle sort tout juste du four.

L’huile d’olive au citron : le citron de Menton bénéficie d’une indication géographique protégée depuis 2015. Cette huile d’olive citronnée, unique du sud de la France, donnera un coup de peps à vos assiettes de légumes du soleil.

La confiture de citron et d’orange : impossible de mentionner les confitures artisanales sans évoquer la maison Herbin, installée dans le centre mentonnais depuis 1974. La préparation se fait juste derrière la vitrine, avec des fruits 100% locaux, de l’épépinage manuel jusqu’à la cuisson.

Le vin d’agrumes : couramment servi à l’apéritif, cet alcool aux saveurs locales est le fruit d’une macération de citrons de Menton et d’épices dans du vin. La variante au vin d’orange associe la fraîcheur du vin, des oranges macérées et des épices.