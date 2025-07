Le Quai des Artistes : une brasserie authentique et chaleureuse sur le port de Monaco

Repris en 2023 par Bertrand Letartre, cet établissement emblématique du port Hercule mise sur la tradition et l’art de vivre à la française pour séduire les Monégasques.

Cette institution monégasque créée en 1999 affiche une ambition claire : devenir « la cantine des Monégasques » en proposant une vraie brasserie traditionnelle dans un cadre unique, face aux yachts du port Hercule. « Je suis très heureux d’avoir repris cet établissement, car je suis un amoureux des brasseries », confie Bertrand Letartre, ce natif de Belgique, homme d’affaires accompli à la tête du Domaine viticole de la Rouillère depuis 1998 et de nombreux établissements de prestige du groupe Annie Famose à Saint-Tropez, Megève, Courchevel, Saint-Barthélemy, Dubaï et Paris. « Quand je suis arrivé à Monaco, mon constat était clair : je n’ai pas trouvé de vraie brasserie ! Chez nous, on reste sur la tradition. Je trouve d’ailleurs que la tradition se perd : la tradition de la nourriture, la tradition du service. Ici, les gens sont reconnus. »

L’établissement tire son nom de son histoire unique. En 1997, le Prince Rainier III avait installé des ateliers d’artistes sur le quai, symboles du bouillonnement créatif propre à Monaco. Ernst Fuchs, Anne de Sigaldi, Jean-Michel Folon, Fernando Botero : ces noms prestigieux côtoyaient naturellement l’établissement.

Bertrand Letartre © Le Quai des Artistes

Une équipe au service de la tradition

Derrière les fourneaux, le chef Étienne Barrier orchestre une cuisine de brasserie sans compromis. Ce professionnel aguerri, qui a gravi les échelons sous la houlette de chefs étoilés de Honfleur à Paris, puis vécu trois années d’immersion au Japon avant de passer par le Beau Rivage en Suisse et la ferme Saint-Amour à Megève, a créé « une cuisine brasserie telle qui n’existe pas d’autre en Principauté. »

La carte est copieuse, à prix abordable, pour le midi et le soir. L’exigence sur la qualité des produits est absolue, de même que celle du service qui doit rester constante tout au long de l’année. La carte traverse toutes les régions de France avec des plats signature tels que : souris d’agneau, ris de veaux poêlés, bouillabaisse, cabillaud, pâtes au homard, couscous de la terre, tartare de bœuf au couteau, foie de veau en persillade, sole meunière. Sans oublier des spécialités comme les sardinettes de Galice sur pain beurré, le pâté de veau en croûte « que le Prince est venu manger ici » ou les œufs mimosas. Enfin, dans les plats iconiques de la brasserie, il y a toujours les frites : « Je suis belge, donc ici on fait de vraies frites ! », précise Bertrand Letartre avec fierté. « La frite, c’est de la pomme de terre, pas du carton ! » En effet, la pomme de terre doit être coupée en lamelles puis subir deux cuissons. Une première pour la cuire et une seconde pour la rôtir. Cette technique traditionnelle a été enseignée à toute l’équipe.

Les serveurs, vêtus de la traditionnelle chemise blanche et du gilet noir, maîtrisent l’art de lever les filets de poissons à table, découper le gigot depuis son chariot, présenter les crustacés avant préparation et flamber les desserts devant les convives. Enfin, au Quai des Artistes on mange bien, on peut également y déguster des vins très accessibles et de grande qualité.

© Le Quai des Artistes

Marius : le nouveau restaurant de Sébastien Sanjou où « la Méditerranée est au cœur du sujet »

Un double concept pour deux clientèles distinctes

L’originalité du Quai des Artistes réside dans sa dualité assumée. D’un côté, la brasserie traditionnelle fonctionne en continu avec une formule du jour du lundi au vendredi, des suggestions saisonnières, la carte complète et même un service snacking de 12h à 14h30. Le service s’étend jusqu’à 22h30, dans un cadre où « quelle que soit l’heure de la journée, vous y serez accueilli avec beaucoup de convivialité et de spontanéité ». De l’autre, le Bar des Artistes sur le Port de Monaco, accueille dès 18 heures une clientèle en quête d’ambiance jusqu’à 2 heures du matin. « Le soir, nous avons un bar pour faire des afterworks, avec une ambiance piano-chanteur, des animations pour faire la fête dans des conditions raisonnables », explique Bertrand Letartre.

Le propriétaire a conservé « l’essentiel de l’équipe des anciens, qui connaissent le lieu, les clients et leurs habitudes ». L’établissement fonctionne avec une équipe complète : un chef et son second, deux pâtissiers qui font tout maison et les fidèles en salle. Comme le déclare Bertrand Letartre : « J’appelle ça la cantine des Monégasques. C’est un endroit où l’on se retrouve », dans l’esprit des grandes brasseries parisiennes d’après-guerre où « peintres, chanteurs, sculpteurs et poètes venaient réécrire l’Histoire en dégustant des mets et des vins qui donnent la joie de vivre et l’inspiration. »

Dès la rentrée, le Quai des Artistes « souhaite devenir le point de chute des artistes, un lieu pour les gens dans le milieu de l’art et ceux qui aiment l’art en général ». Une programmation mensuelle mêlera artistes locaux et talents internationaux, avec des formats variés : vernissages, conférences de presse, ateliers…

Notre sélection des meilleurs rooftops de Monaco

Informations pratiques

Le Quai des Artistes, 4 Quai Antoine 1er, Monaco

Réservations au +377 97 97 97 77.

Ouvert tous les jours (sauf le 24 décembre au soir)

Restaurant : service continu jusqu’à 22h30

Bar : 18 heures-2 heures du matin