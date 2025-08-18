Les jeunes de l’AS Monaco triomphent lors de l’Otten Innovation Cup 2025

Engagés dans l’Otten Innovation Cup aux Pays-Bas, les U19 de l’AS Monaco ont réalisé un parcours de qualité face à des équipes de haute volée.

La jeune garde de l’AS Monaco a fait honneur à ses couleurs ce week-end. Réputé pour sa formation, le club du Rocher a réalisé un parcours royal lors de l’Otten Innovation Cup organisée du 15 au 17 août aux Pays-Bas. Là-bas, les U19 de l’ASM sont devenus la première équipe issue du championnat de France à remporter cette compétition vieille de 78 ans, surclassant plusieurs écuries prestigieuses du gratin européen.

Après avoir successivement dominé le PSV Eindhoven en demi-finale, puis l’Atlético Madrid en finale, les Rouge et Blanc ont brillamment remporté l’Otten Cup 2025 🔴⚪️ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 18, 2025

Dans le groupe B, les Monégasques ont d’abord pris le dessus sur les Blues de Chelsea (3-2). S’ils ont ensuite été défaits par l’Atlético Madrid (1-2), ils ont décroché leur ticket pour les phases finales de la compétition en l’emportant largement face aux Sud-Coréens du Jeonbuk Hyundai Motors FC (4-0).

L’AS Monaco fait tomber les locaux avant de prendre sa revanche en finale

Opposés au PSV Eindhoven, qui évoluait pourtant à domicile, les Rouge et Blanc ont survolé leur demi-finale (3-0) pour filer en finale retrouver la seule formation qui avait jusqu’ici été en mesure de la faire chuter : l’Atlético Madrid. Et comme en phase de poules, le club de la Principauté était mis en difficulté par les Colchoneros. En supériorité numérique dès la 17e seconde de jeu, les Madrilènes prenaient l’avantage en l’espace de quatre minutes. Touchée, l’ASM a fait preuve de résilience. Nahël Haddani a été élu meilleur joueur du tournoi © AS Monaco

Une qualité qu’incarnait parfaitement Sylla, exclu temporairement en début de partie puis passeur décisif pour l’égalisation de Benzahra à son retour sur la pelouse. Derrière, les jeunes Monégasques reprenaient le dessus et s’envolaient au tableau d’affichage grâce à Dendani et Mouh qui scellaient le succès des leurs (3-1).

Meilleure attaque du week-end avec 14 buts en 5 rencontres, l’AS Monaco peut également se targuer de compter le meilleur joueur du tournoi en ses rangs : Nahël Haddani. Trois jours réussis donc, et une fête totale aux Pays-Bas.