Monaco Droit : « Une revue juridique d’information pratique pour les professionnels du droit et de la justice »

Depuis juin 2025, le monde juridique monégasque dispose d’une nouvelle publication de référence : Monaco Droit. Cette revue spécialisée entend répondre aux besoins des professionnels du droit et de la justice de la Principauté.

Cette nouvelle publication, pilotée par un comité de rédaction composé d’Yves Strickler, directeur scientifique de l’Institut Monégasque de Formation aux Professions Judiciaires, d’Aline Brousse, premier juge au Tribunal de Première Instance, de Delphine Lanzara, chargée de mission à la Direction des Services Judiciaires et de Samy Douider, chef de section à la Direction des Services Judiciaires, vient répondre à un besoin réel.

« Il s’agit d’une revue juridique d’information rapide et pratique pour les professionnels du droit et de la justice », explique Delphine Lanzara, chargée de mission à la Direction des Services Judiciaires et coordinatrice du projet. « Une revue dans laquelle ils pourraient trouver ce qui les intéresse le plus, avec notamment un dossier d’actualité sur un sujet important dont tout le monde parle dans le milieu de la justice et du droit. »

Depuis 2021, aucune revue juridique spécialisée n’était publiée en Principauté. La revue de droit monégasque avait cessé de paraître en 2015, tandis que le bulletin d’information de la Cour de révision s’était interrompu en 2021. « C’était un vrai manque pour les professionnels du droit et de la justice », souligne Delphine Lanzara. « Le droit monégasque est différent du droit français. C’est important pour les professionnels du droit et de la justice de savoir comment ce droit local évolue, en quoi il est spécifique ».

Monaco Droit se distingue par une approche plus moderne et accessible que ses prédécesseurs. « Les deux premières publications étaient plutôt centrées pour un public de techniciens. Nous gardons ce public, mais nous adoptons également une approche plus grand public, afin de rendre le droit et la justice accessibles au plus grand nombre », précise la coordinatrice.

La revue s’organise autour de plusieurs rubriques bien définies. Le dossier d’actualité traite des sujets de grande actualité, comme la réforme du droit des sociétés dans le premier numéro ou la lutte contre le blanchiment dans le prochain. La rubrique portrait met en avant une personnalité juridique d’exception : Sébastien Biancheri, juge élu au titre de Monaco à la Cour européenne des droits de l’homme pour le numéro inaugural.

La section doctrine accueille des articles approfondis, tandis que « L’écho des prétoires » présente les évolutions jurisprudentielles avec les grandes décisions rendues par les juridictions monégasques. « Du côté de l’Europe » s’intéresse aux affaires tranchées par la Cour européenne des droits de l’homme qui peuvent avoir un impact sur Monaco.

L’une des innovations de la revue réside dans ses tableaux synthétiques : « Ce tableau récapitulatif du panorama des sociétés en Principauté, c’est presque la double page la plus importante et la plus significative de notre revue », précise Delphine Lanzara. « Ces tableaux servent à la fois aux juristes qui souhaitent avoir des informations rapides sur les différents types de sociétés, mais aussi aux non-juristes : un expert comptable, un assureur, un agent immobilier, un entrepreneur, toute personne qui souhaiterait comparer les formes de société. »

Cette ouverture vers d’autres professionnels s’explique par l’évolution des programmes de formation de l’IMFPJ : « Nous avons ouvert nos programmes de formation aux autres professionnels », explique Delphine Lanzara. « Nous proposons par exemple un programme d’initiation au droit monégasque qui s’adresse à tous les professionnels qui ne sont pas juristes mais qui ont besoin du droit pour travailler, car ils sont confrontés à des questions juridiques dans le cadre de leurs activités. Nous adoptons pour eux un discours accessible. »

Un lancement réussi

La stratégie de diffusion de Monaco Droit a été soigneusement réfléchie. Pour son lancement, la revue a été distribuée gratuitement à près de 500 destinataires : institutions monégasques et françaises, ministères de la justice, universités, et tous les avocats. Elle est également mise en libre accès sur le site de l’IMFPJ.

Les premiers retours sont encourageants. « Nous sommes pour l’instant à près de 2000 téléchargements si nous cumulons les statistiques du site internet et de l’ensemble des réseaux sociaux », indique la coordinatrice. « C’est encourageant, car cela montre que cette nouvelle publication répond à un véritable intérêt ».

Un système d’abonnement sera mis en place à partir de 2026, avec un bulletin de commande intégré au deuxième numéro de décembre 2025. La fréquence de publication pourrait également évoluer. « Nous partons sur un format semestriel pour cette année, mais nous espérons pouvoir augmenter la fréquence à partir de l’année prochaine », confie Delphine Lanzara.

Monaco Droit s’inscrit dans une démarche plus large de développement des publications juridiques monégasques. L’IMFPJ a également lancé une collection d’ouvrages en droit monégasque chez LexisNexis, dont le premier tome paraîtra prochainement.

Élargir la diffusion du droit monégasque au-delà des frontières

Cette nouvelle publication répond aux objectifs fixés par le Secrétaire d’État à la Justice : transparence, attractivité, référence et ouverture. Dans l’éditorial du premier numéro, Samuel Vuelta-Simon rappelle notamment que « par son adhésion au Conseil de l’Europe, à l’Organisation des Nations Unies et à l’ensemble des traités et conventions internationaux auxquels elle est partie, la Principauté de Monaco et, avec elle, son institution judiciaire, s’inscrit pleinement dans l’ordre juridique international ». Il souligne que « cette diffusion de proximité, aussi précieuse soit-elle, ne saurait cependant suffire. Il est désormais essentiel d’élargir la diffusion du droit monégasque au-delà de nos frontières ».

L’ambition de Monaco Droit est clairement affichée : « mieux faire connaître l’institution judiciaire monégasque, dans son quotidien comme dans sa dimension institutionnelle, et rendre le droit et la justice plus accessibles à un public élargi. »

L’objectif est de faire de Monaco Droit une référence pour les professionnels du droit et de la justice et un outil de promotion de l’attractivité du système juridique monégasque. « Avec cette revue, nous pouvons faciliter leur travail en leur mettant à disposition les dernières actualités, les dernières réformes et les décisions importantes », résume Delphine Lanzara.

Le premier numéro de Monaco Droit est disponible gratuitement sur le site imfpj.mc. Le prochain numéro paraîtra en décembre 2025.