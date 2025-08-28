Photographie sous-marine : le CESMM organise trois concours dont une plongée de nuit

Cet événement s'inscrit dans la continuité des valeurs défendues par le Prince Albert II, président d'honneur du CESMM, pour la protection des océans © Prix poisson Bassem 2024

Le Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco organise du 4 au 7 septembre trois compétitions internationales de photographie sous-marine, dont une plongée nocturne inédite au monde.

L’événement débutera avec le Challenge International avec un briefing à 8h30 au club, suivi d’un départ à 9 heures pour les plongées de jour. Une séance nocturne est programmée après un briefing à 20h30. Samedi 6 septembre, le Concours National démarrera avec un briefing à 8h30 et un départ à 9 heures pour deux plongées dans la journée. Dimanche 7 septembre, la remise des prix aura lieu à 10 heures au Musée Océanographique de Monaco.

Le concours national célèbre ses 20 ans

Cette édition rassemblera 13 équipes de photographes dans deux catégories techniques : appareils à objectif interchangeable et non interchangeable. Chaque binôme présentera quatre clichés obligatoires : macro, ambiance, poisson et thème imposé. Le jury de six membres décerne des prix spéciaux par thématique puis établit un classement général du premier au troisième pour chaque catégorie.

Première mondiale avec la plongée de nuit

Le 2e Challenge International, organisé 10 ans après le premier, réunit 11 pays : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Liban, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal et Tunisie pour une séance de photographie sous-marine nocturne, jamais organisée en compétition mondiale.

« La technique est beaucoup plus difficile la nuit, notamment pour la gestion de l’éclairage qui est plus complexe. La vie marine est aussi tout autre », précise Roger Mullot, président du CESMM et instigateur de cette initiative avec Pascal Parry, vice-président du club et président du jury. Les participants s’affrontent lors de trois plongées dans les mêmes catégories que le concours national. Anna Arzhanova, présidente de la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS), assistera à cet événement.

Les jeunes talents à l’honneur

Le concours junior « Regards sous la mer » dévoile ses résultats après un été d’initiation. Deux catégories d’âge participent : Méduse (8-12 ans) et Hippocampe (13-17 ans). Les enfants ont participé à trois sorties encadrées par le club. Chaque participant présente une série de trois photos. Le jury élit la plus belle série par catégorie d’âge. « Depuis plus de 13 ans, ce concours initie les jeunes au respect et à la découverte du monde sous-marin grâce aux outils numériques », a déclaré Roger Mullot.