La sélection monégasque décroche un résultat historique lors du championnat du monde pêche

La Fédération Monégasque de Pêche Sportive vient de vivre une semaine mémorable. Engagée au Championnat du Monde de Big Game, l’équipe du Rocher a décroché la 5ème place, le meilleur classement de son histoire dans la compétition.

Avec 21 équipes représentant 13 nations différentes sur la ligne de départ, le quatuor composé de Chafik Rachik, Jonathan Rit, Philippe Squarciafichi et Pierre Weill et emmené par Yan Dulière a réalisé une performance de haut vol pour terminer dans le top 5.

© FMPS

Face au gratin de la pêche mondiale, la sélection de la Principauté a disputé trois manches de sept heures étendues du 23 au 30 août 2025. Durant ces 7 jours, seules les prises de thons rouges pesant entre 30 et 100kg – tous relâchés par la suite – ont été comptabilisées. Des conditions ardues et une exigences certaine, qui n’ont pas empêché la formation monégasque de briller.

« Allier excellence sportive et exemplarité environnementale »

Président de la FMPS, David Gamba a exprimé toute sa satisfaction à l’égard de cette performance qui restera dans les annales. « Ce Top 5 mondial — le meilleur résultat de notre histoire en championnat du monde — récompense des années d’engagement de nos bénévoles et compétiteurs, autant sur l’eau qu’au service de la science. Notre fédération prouve qu’on peut allier excellence sportive et exemplarité environnementale. Je suis fier de nos athlètes et de l’image qu’ils ont donnée de Monaco. »

Au-delà de ce résultat notable, la FMPS profite de ce genre d’événement afin de renouveler son engagement dans la préservation de l’environnement avec pour ambition de « développer et d’organiser la pêche récréative et sportive en mer, tout en respectant un cadre juridique dicté par le Droit Maritime », indique-t-elle dans un communiqué.