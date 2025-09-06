Cinq rendez-vous verts incontournables à Monaco en septembre 2025

La mairie de Monaco multiplie les initiatives écologiques avec une programmation riche d’événements gratuits destinés à sensibiliser les résidents aux enjeux environnementaux.

Le repair café fait son retour

Samedi 13 septembre – Le traditionnel Munegu Repair Café investit à nouveau le Marché de la Condamine. De 15h30 à 18h, les bénévoles du Repair Café de Nice proposeront leurs services pour remettre en état les objets défaillants. Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire visant à réduire les déchets. Entrée libre.

Première pour les cyclistes

Mercredi 17 septembre – Innovation cette année avec le lancement du « Munegu Repair Biçiclëta ». En collaboration avec Décathlon Monaco, cet atelier gratuit se déroulera de 12h à 15h au même emplacement. Réglages, graissage et petites réparations seront au programme durant la Semaine européenne de la mobilité (du 16 au 22 septembre). Entrée libre.

Nettoyage collectif de la Principauté

Samedi 20 septembre – La Journée mondiale du nettoyage mobilise Monaco avec la Société Monégasque d’Assainissement. Le rendez-vous est fixé à 9h30 au Marché de la Condamine pour une marche de ramassage jusqu’au Parc Princesse Antoinette. Deux parcours de difficulté adaptée seront proposés. Inscription obligatoire par mail.

Découverte des fonds marins

Jeudi 25 septembre – L’Association Monégasque pour la Protection de la Nature présente ses actions à la Casa d’i Soci dès 18h30. La conférence sera suivie d’ateliers pratiques sur la biodiversité marine, incluant des activités ludiques avec des Lego pour simuler la création de récifs. Sur inscription.

Seconde vie pour vos objets

Samedi 27 septembre – La braderie communale investit le Parc Princesse Antoinette de 10h à 16h. Les particuliers pourront écouler leurs articles d’occasion sur des stands gratuits. Un espace « Vide-Chambre » spécialement dédié aux jeunes complétera l’offre. Accès libre.

Renseignements et inscriptions pour les évènements à : environnement@mairie.mc