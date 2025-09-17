Le Cannes Yachting Festival 2025 bat tous les records avec 56 000 visiteurs et 147 premières mondiales

La 48ème édition du plus grand salon nautique à flot d’Europe s’achève sur un succès historique, marquant également le passage de flambeau entre Sylvie Ernoult et Constance Brément à la direction.

Le Cannes Yachting Festival 2025 a confirmé sa position comme un des leaders européens du nautisme avec des résultats exceptionnels. Du 9 au 14 septembre, l’événement a accueilli 56 000 visiteurs dans la baie de Cannes, présentant 711 bateaux (+1,5% par rapport à 2024) et 677 exposants (+5,8%). Avec 147 premières mondiales (+22,5%), cette édition marque un tournant pour l’industrie nautique internationale.

L’innovation au cœur de l’événement

La Route de l’Innovation, lancée en 2024, a mis en lumière 42 projets sélectionnés parmi 120 candidatures, témoignant de la transformation écologique du secteur. Les lauréats 2025 incluent notamment le Watchkeeper de SEA.AI pour l’amélioration de l’expérience de navigation et le Modx 70 de MODX Catamarans pour les technologies durables. Le Prix Spécial du Jury a été décerné au B.Yond 37M de Benetti Yachts.

Une transition en douceur

Cette édition marque la fin d’une ère avec le départ de Sylvie Ernoult, directrice historique du salon. « Cette édition 2025 restera l’une des plus ambitieuses et accomplies », a-t-elle déclaré avec émotion. Constance Brément, nommée directrice adjointe, prendra officiellement les rênes après cette édition. Forte d’une solide expérience dans le yachting et le luxe, elle ambitionne de « continuer à offrir une expérience innovante et mémorable aux exposants et visiteurs ».

Un rayonnement méditerranéen

L’amélioration de la sectorisation entre le Vieux Port et Port Canto, reliés par des navettes maritimes optimisées, a permis une expérience visiteur plus fluide. Le Power Boat Marina, inauguré en 2024, a connu une croissance significative avec 180 bateaux exposés sur près de 3 000 m².

Le rendez-vous est déjà pris pour 2026, avec la promesse de nouvelles innovations dans ce temple méditerranéen du nautisme de luxe.