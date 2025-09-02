Découvrir Monaco
Vidéos Podcasts
Brève

Le Gouvernement modernise les démarches d’immatriculation et amorce la disparition de l’estampille physique

Par Estelle Imbert
Publié le 2 septembre 2025
1 minute de lecture
monaco-voiture-covoiturage-klaxit
Le Gouvernement Princier initie une réforme progressive de sa campagne d’estampilles et modernise les démarches de renouvellement d’immatriculation des véhicules © Monaco Tribune
Par Estelle Imbert
- 2 septembre 2025
1 minute de lecture

Le Gouvernement Princier lance une réforme majeure de son système d’immatriculation qui va changer les habitudes des automobilistes.

Le nouveau calendrier est déjà entré en vigueur avec des changements significatifs pour tous les propriétaires de véhicules. Fini les contraintes de l’ancien système. La campagne d’estampillage a démarré le 1er septembre et se termine le 31 décembre, supprimant du même coup les pénalités de retard. Cette synchronisation avec l’année civile offre quatre mois pleins aux usagers pour régulariser leur situation. Le Service des Titres de Circulation mise sur le numérique et incite fortement au paiement en ligne via le portail gouv.mc ou l’espace MonGuichet. Une démarche qui s’inscrit dans la modernisation administrative voulue par le gouvernement Princier.

L’estampille physique en voie d’extinction

Premier signe visible du changement : le millésime disparaît cette année de l’estampille et du sticker apposé sur les certificats d’immatriculation. Cette évolution annonce une transformation plus profonde. À terme, l’estampille physique sera complètement supprimée. Les modalités du nouveau système restent à définir, mais l’objectif est clair : simplifier les démarches et s’adapter aux usages numériques actuels.

Les 6 000 véhicules électriques de la Principauté conservent leur avantage avec une estampille gratuite, maintenant ainsi l’incitation à la transition énergétique. Le parc automobile monégasque compte au total 53 000 véhicules concernés par cette réforme progressive.