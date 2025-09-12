Le Kids Tour de retour au Grimaldi Forum pour animer le Monaco Card Show ce week-end

Entre cartes de collection et animations sportives, l’AS Monaco double la mise ce samedi 13 septembre sur le parvis du Grimaldi Forum.

Le Monaco Card Show ne se contentera pas d’attirer les chasseurs de cartes rares ce samedi. La caravane Rouge & Blanche du Kids Tour déploiera ses quartiers sur le parvis du Grimaldi Forum, transformant l’esplanade en véritable village ludique de 10h à 19h. Une aubaine pour les familles venues découvrir l’univers des cartes à collectionner, qui pourront alterner entre stands d’exposants et défis sportifs grandeur nature.

L’événement prend une dimension particulière avec la présence de deux monuments du football monégasque. Jean-Luc Ettori, le gardien aux 755 apparitions sous le maillot princier, et Flavio Roma, rempart romain de l’épopée 2004, troqueront leurs gants contre des stylos pour une séance de dédicaces exclusive à l’intérieur du Forum.

Un terrain de jeu sans frontières

Babyfoot humain, cible géante, quiz endiablés… Les animations gratuites du Kids Tour promettent de captiver petits et grands collectionneurs en herbe. Point d’orgue de cette journée festive : un maillot signé par un joueur de l’effectif actuel sera mis en jeu, de quoi faire briller les yeux des supporters.

Après avoir conquis plus de 10 000 enfants en trois saisons à travers 60 communes de la région, le Kids Tour entame ainsi sa quatrième saison en beauté, trois jours après son lancement officiel à Antibes au stade du Fort Carré.