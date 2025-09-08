Les Jumeaux Princiers entament leur dernière année primaire avec style

Le Prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella de Monaco ont franchi les portes de l’Institut François d’Assise-Nicolas Barré ce lundi matin, marquant avec panache leur entrée en CM2 sous le regard bienveillant de leurs parents.

Face à l’azur méditerranéen qui baigne la Principauté, les enfants du Prince Albert et de la Princesse Charlène ont offert un tableau touchant de complicité fraternelle, main dans la main dans leurs uniformes rouge carmin et bleu marine – ces couleurs qui racontent l’âme monégasque.

À dix ans, le Prince héréditaire Jacques et sa sœur jumelle Gabriella abordent cette ultime année de primaire avec une sérénité lumineuse, leurs cartables révélant des univers distincts : l’univers kawaii pour la Princesse Gabriella avec son Labubu accroché comme un talisman moderne, l’imaginaire pixelisé de Roblox pour le Prince héréditaire Jacques.

« Une nouvelle année scolaire pleine de découvertes, d’amitiés et d’aventures les attend », a partagé le Palais Princier de Monaco, ajoutant que « la Famille Princière souhaite à tous les élèves de la Principauté une très belle rentrée ! ».

© Michaël Alesi / Palais Princier

Cette rentrée, immortalisée par le Palais Princier dans une série de clichés empreints de douceur, survient après un week-end marqué par le traditionnel pique-nique U Cavagnëtu, où la Famille Princière avait déjà captivé par son élégance.

Alors que s’amorce cette année scolaire prometteuse, le Prince héréditaire Jacques s’apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur apprentissage, tant sur les bancs de l’école que sur la scène officielle monégasque.