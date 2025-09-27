Découvrir Monaco
Vidéo

Superyachts, déco, expos, stands : découvrez l’expérience visiteur au Monaco Yacht Show

Publié le 27 septembre 2025
Monaco yacht show, vlog
Loïc Savaresse est parti arpenter les stands du Yacht Show pour vous faire vivre l'évènement de l'intérieur © Benjamin Godart - Monaco Tribune
Chaque année, le Port Hercule de Monaco se transforme en vitrine mondiale du yachting de luxe. Monaco Tribune vous glisse dans la peau d’un visiteur !

On vous embarque au cœur du Monaco Yacht Show, l’un des événements les plus emblématiques de la Principauté ! Du 24 au 27 septembre, le Port Hercule se transforme en show de luxe, où superyachts impressionnants, innovations maritimes et visiteurs venus du monde entier se rencontrent. En arpentant les pontons, on découvre des bateaux spectaculaires, parfois longs de plusieurs dizaines de mètres, pensés pour le confort, le style et la technologie. Mais le salon, c’est aussi une ambiance unique : des rencontres de passionnés, des échanges avec des professionnels, le frisson de la découverte des palaces flottants, des expositions, des animations… Bref, un concentré d’expérience premium.

Immersion dans cette atmosphère entre élégance, curiosité et bonne humeur. Découvrez notre vidéo YouTube et vivez l’événement comme si vous y étiez, avec le plaisir de découvrir chaque détail à hauteur d’œil.