Théâtre Princesse Grace : Bérénice et 5 autres spectacles sont au programme en octobre

La troupe de la Comédie-Française interprétera Bérénice de Racine le 23 octobre au Grimaldi Forum © Christophe Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

Le Théâtre Princesse Grace vient de dévoiler une programmation riche et variée pour le mois d’octobre, avec des grands classiques mais aussi des créations contemporaines.

L’événement majeur du mois sera la représentation de Bérénice de Jean Racine, prévue le 23 octobre au Grimaldi Forum. Cette production réunit la prestigieuse troupe de la Comédie-Française sous la direction artistique de Guy Cassiers. Le metteur en scène belge propose une approche novatrice de l’œuvre racinienne, conjuguant fidélité au texte classique avec une esthétique contemporaine. Les comédiens Claude Mathieu, Alexandre Pavloff, Suliane Brahim et Jérémy Lopez donneront vie à cette tragédie amoureuse durant une heure cinquante de représentation continue.

Une diversité artistique assumée

La programmation d’octobre témoigne de la volonté du théâtre Princesse Grace d’offrir une palette culturelle élargie. Lumière ! de Stéphane Landowski ouvrira le mois le 2 octobre, tandis que La Blessure et la Soif de Laurence Plazenet sera présentée le 7 octobre.

Les Rencontres Philosophiques de Monaco investiront les lieux le 16 octobre avec une réflexion sur la thématique Frères et sœurs. L’humour anglo-saxon s’invitera également avec F*** Me I’m French » de Paul Taylor le 17 octobre, spectacle entièrement en anglais. Le mois se clôturera avec l’adaptation des Liaisons Dangereuses de Choderlos de Laclos par Arnaud Denis, le 30 octobre.

Informations pratiques

La billetterie est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Les spectateurs peuvent réserver par téléphone au +377 93 25 32 27 ou via le site montecarloticket.com.