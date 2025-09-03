U Cavagnëtu 2025 : Les Monégasques se retrouvent pour leur rendez-vous traditionnel au Parc Princesse Antoinette

La Famille Princière avait participé à l'évènement en 2024 © Manuel Vitali - Direction de la Communication

La communauté monégasque se donne rendez-vous ce samedi 6 septembre pour perpétuer une tradition séculaire dans un cadre festif et convivial.

Cette année encore, les citoyens monégasques et leurs époux pourront participer à U Cavagnëtu, l’événement phare de la rentrée sociale. Les festivités débuteront à 18h20 par une célébration religieuse organisée sur le terrain omnisports, avant de laisser place aux plaisirs du partage autour des nappes de pique-nique.

L’ambiance musicale accompagnera les convives tout au long de la soirée, culminant avec le traditionnel bal populaire qui animera les lieux de 20h30 à 22h30. Cette formule, qui a fait ses preuves l’année précédente, en réunissant près de 900 Monégasques, promet cette année encore de rassembler les générations dans une atmosphère chaleureuse.

Des nouveautés pour enrichir l’expérience

Les organisateurs ont prévu plusieurs innovations pour cette édition 2025. Un atelier créatif permettra aux plus jeunes de confectionner leurs propres valisettes, tandis qu’un photobooth offrira l’opportunité d’immortaliser ces moments de communion.

Informations pratiques

L’accès au site sera facilité dès 17h15, avec une entrée gratuite aux transports publics monégasques et au parking du Jardin Exotique sur simple présentation de la carte d’identité nationale.

Cette organisation exceptionnelle entraîne quelques modifications temporaires.