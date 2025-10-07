Découvrir Monaco
83 kg de déchets retirés des eaux monégasques lors d’une vaste opération citoyenne

Par Stéphane Renaux
Publié le 7 octobre 2025
2 minutes de lecture
82,7 kg de déchets ont été ramassés au total © Pexels - Ron Lach
Une mobilisation exemplaire a permis de débarrasser les eaux monégasques de dizaines de kilos de déchets, dans un objectif de sensibilisation des jeunes générations.

Organisée par l’Association Monégasque pour la Protection de la Nature (AMPN) le samedi 4 octobre, une cinquantaine de personnes, à savoir 25 plongeurs, 24 bénévoles terrestres et de nombreux enfants, ont rassemblé leurs forces pour assainir la zone maritime éducative de Monaco.

Soutenus logistiquements par le Club d’Exploration Sous-Marine de Monaco (CESMM), la Société Monégasque d’Assainissement (SMA), Ecotank et Carrefour Monaco, les équipes ont récoltés près de 83 kilos de déchets sur le littoral de l’Aire Marine Éducative, située entre la digue Rainier III du Port Hercule et l’entrée du Port de Fontvieille.

Monaco lance une mini déchèterie mobile pour les déchets spéciaux

Des résultats qui interpellent

Les plongeurs ont extrait 67,4 kg de débris des fonds marins, majoritairement des bouteilles en plastique et en verre, ainsi qu’une centaine de mètres de lignes de pêche abandonnées. Sur terre, 15,3 kg supplémentaires ont été ramassés, incluant plus de mille mégots de cigarettes malgré l’entretien régulier du secteur.

Le 23 septembre, l’équipe de l’AMPN et le Dr. Alexis Pey (Thalassa Marine research & Environmental awareness) ont accompagné les élèves de CM2 le long de l’AME pour leur première découverte du site © AMPN
Une dimension pédagogique forte

Cette initiative s’inscrit dans un projet éducatif destiné aux élèves de CM2 de l’Institution François d’Assise-Nicolas Barré. Ces derniers assument la gestion de l’Aire Marine Éducative pour l’année scolaire en cours. L’opération visait à les confronter directement aux enjeux de la pollution marine avant d’entamer leur programme annuel centré sur le dérèglement climatique et ses conséquences sur la biodiversité.

Cette action concrète illustre l’importance d’impliquer les citoyens, petits et grands, dans la préservation du milieu marin. Les efforts de l’AMPN, soutenue par le Gouvernement Princier et la Fondation Prince Albert II, témoignent d’un engagement durable en faveur de la Méditerranée.