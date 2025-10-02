Découvrir Monaco
Monaco Tribune Répertoire - CélébritésCélébrités
Monaco Tribune Répertoire - CultureCulture
Monaco Tribune Répertoire - ÉvènementsÉvènements
Monaco Tribune Répertoire - Informations LocalesInformations Locales
Monaco Tribune Répertoire - Monaco Dans Le MondeMonaco Dans Le Monde
Monaco Tribune Répertoire - SortirSortir
Monaco Tribune Répertoire - Structures SportivesStructures Sportives
Monaco Tribune Répertoire - TourismeTourisme
Publicité »
Vidéos Podcasts
Logo de Monaco Tribune / Lien vers la page d'accueil
Brève

Anour Chocolat Monaco retranscrit l’élégance monégasque en trésors gourmands 

Par Actualité partenaires / Partner news
Publié le 2 octobre 2025
1 minute de lecture
anour-chocolat
La tablette Chocolat Lait Praliné Noisette d’Anour Chocolat © Anour Chocolat Monaco
Par Actualité partenaires / Partner news
- 2 octobre 2025
1 minute de lecture

Entre design minimaliste et saveurs d’exception, Anour Chocolat s’impose comme une invitation à un voyage sensoriel hors du commun.

Née au cœur de Monaco, Anour Chocolat puise son inspiration dans la sophistication et l’art de vivre monégasque. Plus qu’une simple chocolaterie, elle s’affirme comme une maison haut de gamme dédiée aux amateurs de plaisirs authentiques. 

À l’origine de cette aventure se trouve Nour, une esthète passionnée ayant perfectionné son art à Genève avant de fonder Anour Chocolat. Chaque création est ainsi empreint de ses expériences et sublimée par l’élégance minimaliste qui caractérise son style. Pour elle, le chocolat ne doit pas seulement flatter le palais : il doit aussi éveiller les sens comme le ferait un grand cru ou une œuvre d’art. Cette philosophie se traduit dans des recettes élaborées avec un maître chocolatier azuréen, donnant naissance à une signature unique intimement liée à l’esprit monégasque. 

© Anour Chocolat Monaco

Six bonbons raffinés, trois tablettes et de généreux mendiants composent la collection, proposée au chocolat noir ou au lait. Les ingrédients, eux, sont choisis avec un soin extrême : fèves du Honduras, du Ghana ou d’Équateur, noisettes du Piémont, oranges corses, cardamome d’Asie du Sud ou encore amandes de Provence. 

Les créations Anour Chocolat se dégustent au Déli Robuchon et au Petit Café Robuchon, ou se commandent directement en ligne pour profiter de l’expérience où que l’on soit. La marque s’adresse également aux établissements de prestige en proposant des collaborations sur mesure qui allient raffinement et gourmandise. Une tentation à laquelle il est difficile de résister… 