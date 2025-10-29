Ferrand-Prévot et Pogačar à Monaco pour le Beking, l’événement cycliste caritatif de l’année

Deux des cyclistes les plus connus de la planète vont participer le samedi 23 novembre prochain au Port Hercule de Monaco à la cinquième édition du Beking, qui réunit chaque année des champions au profit d’associations caritatives.

L’événement Beking transforme le visage de la Principauté en scène mondiale du cyclisme professionnel. Cette manifestation sportive et solidaire, dont Zondacrypto est partenaire, réunit pour cette édition 2025 un plateau exceptionnel mené par le champion du monde slovène Tadej Pogačar, quadruple vainqueur du Tour de France, et l’incontournable Pauline Ferrand-Prévot, titrée sur route, en VTT et en cyclo-cross.

Des noms prestigieux

La course féminine alignera plusieurs championnes dont la réputation n’est plus à démontrer. Outre la Française, récente lauréate du Tour de France et championne olympique aux Jeux de Paris 2024, les spectateurs pourront admirer la Polonaise Kasia Niewiadoma, également titrée sur la Grande Boucle l’année dernier, et la Néerlandaise Lorena Wiebes, redoutable sprinteuse. La légende batave Anna van der Breggen, quadruple vainqueure du Giro et médaillée olympique, fait également partie des têtes d’affiche. L’équipe italienne sera bien représentée avec notamment Vittoria Guazzini et Chiara Consonni, fraîchement médaillées aux Championnats du monde sur piste à Santiago au Chili.

Aux côtés de Tadej Pogačar et de l’organisateur Matteo Trentin, le peloton masculin comptera sur Jonathan Milan, Giulio Ciccone et Matej Mohorič, vainqueur de Milan-Sanremo il y a trois ans. Les coureurs monégasques Victor Langellotti et Antoine Berlin défendront les couleurs de la Principauté face à une concurrence internationale de premier plan.

L’édition 2024 avait attiré de nombreux spectateurs © Ivan Benedetto/SprintCyclingAgency

Au-delà de la compétition, Beking poursuit sa mission de promotion du cyclisme comme vecteur de mobilité durable et de soutien aux œuvres caritatives. L’événement, organisé par l’association Beking avec le support de CMT, reste ouvert au public et gratuit, confirmant sa volonté d’engager la communauté dans une démarche sportive et citoyenne.