Journée monégasque des Nez Rouges : les Enfants de Frankie lancent une opération collector

La Journée monégasque des nez rouges se déroulera le 6 décembre 2025 © Les Enfants de Frankie - facebook

Pour marquer deux décennies d’engagement caritatif, l’association les Enfants de Frankie dévoile une collection rétrospective de tous ses nez emblématiques lors de la journée du 6 décembre 2025.

La Principauté s’apprête à vivre un moment particulier avec la 21e édition de la Journée monégasque des Nez Rouges. L’association les Enfants de Frankie, active depuis 1997 dans l’accompagnement d’enfants en situation de handicap ou de difficulté sociale, propose pour la première fois l’ensemble des modèles créés depuis 2005. Du classique nez rouge aux versions jaunes ornées d’émoticônes, en passant par les boules de Noël thématiques, cette rétrospective permet aux collectionneurs et supporters de se procurer des pièces devenues introuvables.

Un dispositif de vente élargi pour toucher plus de donateurs

Les articles seront disponibles dès la mi-octobre dans de nombreux points de vente monégasques : supermarchés, bureaux de poste et pharmacies. Des stands temporaires seront également installés au Centre Hospitalier Princesse Grace, à la gare SNCF et dans la galerie commerciale de Fontvieille. Les prix restent accessibles : 2,50 euros pour les nez et sacs, 5 euros pour les décorations de Noël.

les 22 octobre et 5 novembre : sur le stand du CHPG, de 11h à 16h.

: sur le stand du CHPG, de 11h à 16h. le 29 octobre : à la gare SNCF de 8h à 18h.

: à la gare SNCF de 8h à 18h. les 12 novembre et 6 décembre : à la galerie commerciale de Fontvieille de 9h à 18h.

L’innovation digitale au service de la cause

L’association modernise son approche en lançant une campagne participative sur les réseaux sociaux. Les supporters sont encouragés à publier leurs photos en portant un nez rouge avec le hashtag #FrankieMonaco, transformant ce geste caritatif en phénomène viral. La publication la plus populaire sera récompensée par un cadeau spécial.

Placée sous le Haut Patronage du Prince Albert II et soutenue par EFG Private Banking, cette initiative monégasque continue d’apporter aide et réconfort aux enfants de la région PACA, démontrant qu’un simple accessoire peut devenir vecteur d’espoir et de solidarité.