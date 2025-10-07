Larvotto : les travaux de protection de la plage sont lancés

Projection modélisée en 3D de la plage, une fois les travaux achevés © DR

La Principauté poursuit son programme d’aménagement côtier avec un chantier maritime d’envergure qui prendra fin au printemps 2026.

Ce mois d’octobre marque le dernier chapitre pour le Gouvernement Princier du programme de sécurisation du littoral du Larvotto, démarré il y a près d’un an, à l’hiver 2024. Ce chantier de grande ampleur prévoit le démontage progressif des géotubes actuellement immergés, amenés à être remplacés par trois structures artificielles composées d’enrochement.

L’accès et l’activité commerciale maintenus

La consolidation du rivage devant l’érosion marine reste un objectif prioritaire. En effet, les installations permanentes doivent permettre de pérenniser l’espace balnéaire monégasque. Ces aménagements intègrent une dimension écologique pensée pour favoriser la colonisation par de nombreuses espèces marines.

Si les chantiers côtiers s’avèrent souvent contraignants, celui du Larvotto n’est pas concerné et conserve un accès public à la plage, à l’exception d’un secteur qui comporte des restriction au cours du mois d’octobre.

Encore quelques mois avant la fin des travaux au Larvotto © Direction de la Communication

Par ailleurs, les autorités ont constitué un périmètre maritime où la baignade et la plongée ne seront pas autorisés, au motif des impératifs de sécurité, pendant la durée des travaux. Ceux-ci doivent s’achever en avril 2026, soit une période de sept mois. L’ensemble des restaurants et des boutiques du front de mer pourront maintenir leur activité, sans aucune fermeture ni horaires restrictifs. Une décision motivée pour minimiser les conséquences économiques du chantier sur les commerçants locaux.