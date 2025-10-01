Découvrir Monaco
Photos

Le Prince Albert II consacre une journée aux liens historiques entre Monaco et Aix-en-Provence

Par Monaco Tribune
Publié le 1 octobre 2025
2 minutes de lecture
Deux portraits des ancêtres de la famille Grimaldi, le Prince Honoré II ainsi que du Cardinal Grimaldi, ont été montrés au Souverain © Frederic Nebinger - Palais Princier
© Frederic Nebinger - Palais Princier
Le Souverain monégasque a effectué mardi une visite officielle marquant l’entrée de la cité provençale dans le réseau des Sites historiques Grimaldi.

Mardi 30 septembre, le Prince Albert II s’est rendu à Aix-en-Provence pour officialiser l’adhésion de la ville au réseau des Sites historiques Grimaldi. Accueilli par la maire Sophie Joissains et le préfet Georges-François Leclerc, le chef d’État monégasque a prononcé un discours dans la salle des États de Provence, rappelant les liens séculaires unissant les Grimaldi à cette terre provençale.

© Frederic Nebinger – Palais Princier

Hommage au cardinal Jérôme Grimaldi

La matinée a été marquée par le dévoilement d’une plaque commémorative devant l’ancien palais archiépiscopal, rendant hommage au cardinal Jérôme Grimaldi, nommé archevêque d’Aix en 1648. Cette cérémonie, qui coïncidait symboliquement avec la Saint-Jérôme, s’est poursuivie par la visite de la cathédrale aux côtés de Mgr Christian Delarbre.

Le Prince Albert II ravive l’héritage Grimaldi à Roquefort-les-Pins

L’après-midi, le Prince a été reçu comme membre d’honneur de l’Académie des sciences, agriculture, arts et belles-lettres d’Aix au musée Arbaud. « Devenir membre d’honneur de l’Académie d’Aix m’honore bien sûr ; mais, surtout, me touche », a déclaré le Souverain, évoquant les figures de Jacqueline de Romilly et « le rapport particulier qu’elle a entretenu avec une montagne Sainte-Victoire ».

Deux portraits des ancêtres de la famille Grimaldi, le Prince Honoré II ainsi que du Cardinal Grimaldi, ont été montrés au Souverain © Frederic Nebinger - Palais Princier
© Frederic Nebinger – Palais Princier

Citant son trisaïeul Albert Ier, le Prince a rappelé que l’habit vert de l’Institut « imprime au travailleur une marque de la noblesse moderne », faisant écho à la devise aixoise « Generoso sanguine parta, née d’un sang noble ». La journée s’est achevée par des visites culturelles, dont l’exposition l’exposition « Niki de Saint Phalle – Le bestiaire magique », pour laquelle le Souverain est prêteur d’une œuvre et « Cézanne au Jas de Bouffan » au musée Granet, où deux portraits d’ancêtres Grimaldi ont été présentés.