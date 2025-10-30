Ligue 1 : le carton à Nantes de l’AS Monaco, nouveau dauphin

L’ASM enchaîne une deuxième victoire consécutive à Nantes pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, au terme d’un match totalement fou. Le club de la Principauté se retrouve seul dauphin du Paris Saint-Germain.

Le stade de La Beaujoire aura vécu une soirée incroyable ce mercredi soir. Nantais et Monégasques ont proposé une prestation de haute volée, ponctuée de huit buts, dont cinq inscrits par les visiteurs (3-5) ! Un match aux multiples rebondissements remporté au finish par les hommes de Sébastien Pocognoli, qui réalisent l’excellente opération au classement.

Premier acte animé

L’entraîneur l’avait dit en conférence de presse, il savait que l’AS Monaco peinait à l’extérieur. Pour remédier à cette problématique, le Belge décide de maintenir son schéma préférentiel en 3-4-2-1, avec deux changements par rapport à la dernière sortie face à Toulouse, à savoir Maghnès Akliouche et Jordan Teze, respectivement alignés sur l’aile droite et au milieu.

La partie démarre sur les chapeaux de roue avec un premier frisson donné par Dehmaine Tabibou, dont la frappe percute le poteau de Philipp Köhn. Une minute plus tard, le numéro 11 Rouge et Blanc adresse un centre parfait à Mamadou Coulibaly, auteur d’une demi-volée imparable (6′). Le premier but chez les professionnels pour le milieu de 21 ans formé à l’Academy.

✨ Mamadou Coulibaly lance l'AS Monaco avec un enchainement génial !!!! pic.twitter.com/waQcAQSCFS— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 29, 2025

Les Monégasques dominent les Canaris et multiplient les opportunités pour enfoncer le clou, mais ni Takumi Minamino, ni Folarin Balogun, ni le capitaine Thilo Kehrer ne convertissent. Une aubaine pour Nantes, qui en profite pour égaliser par l’intermédiaire de Bahereba Guirassy (19′). Moins de dix minutes plus tard, l’attaquant japonais croit marquer le deuxième but de son équipe, mais le VAR l’annule pour une légère position de hors-jeu.

Qu’à cela ne tienne, sur un service millimétré du premier buteur, l’attaquant américain redonne l’avantage après une énorme occasion gâchée auparavant et inscrit son troisième but en championnat (41′). Mais juste avant la pause, les Nantais répondent et c’est le jeune avant-centre de 19 ans qui s’offre un doublé (45’+6), pour conclure une première période très ouverte et assez enthousiasmante.

Folarin Balogun trompe le gardien nantais © AS Monaco

Akliouche à la baguette, Golovin retrouvé

Les deux entraîneurs gardent les 22 acteurs sur la pelouse et la qualité du spectacle ne faiblit pas. Bien au contraire ! Passeur décisif sur le premier but de son équipe, Maghnès Akliouche ne laisse aucune chance à Anthony Lopes (55′). D’un plat du pied gauche, l’international français reprend le centre de Kassoum Ouattara. Ce dernier va délivrer une nouvelle offrande, cette fois-ci à l’entrant Aleksandr Golovin, qui ouvre son pied droit pour tromper l’ancien portier lyonnais (75′).

Pourtant, le dénouement était loin d’être écrit. En effet, les hommes de Luis Castro ne renoncent pas et c’est un autre entrant, Mostapha Mohamed, qui dépose Mohamed Salisu et permet à tout un peuple d’y croire encore (80′). Un espoir douché dans les derniers instants par le Russe, qui va sceller une partie mémorable, après un bon travail d’Ansu Fati côté droit (90’+4). Un doublé pour le numéro 10, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis fin janvier. L’AS Monaco remporte sa sixième victoire cette saison en Ligue 1 et signe une seconde rencontre avec cinq réalisations, portant le total à 23, soit la deuxième meilleure attaque parmi l’élite.

Sébastien Pocognoli donne ses consignes © AS Monaco

Sébastien Pocognoli : « On a produit du bon jeu »

Si la défense a une nouvelle fois démontré certaines largesses, Sébastien Pocognoli n’a pas boudé son plaisir et préfère retenir l’animation offensive de ses joueurs et le résultat probant obtenu. « Tout n’était pas parfait défensivement, mais je pense qu’on a produit du bon jeu. Autant notre solidité défensive était présente les deux derniers matches, autant notre efficacité devant le but était moindre. Aujourd’hui, c’est un peu l’inverse », a déclaré le Belge au micro de beIN Sports.

Désigné homme du match, Maghnès Akliouche s’est également arrêté au micro du diffuseur pour revenir sur son rôle sur le terrain. « Je me sens beaucoup mieux dans cette position. Cela me permet de donner beaucoup de ballons à mes coéquipiers et de marquer aussi, donc pour moi, ce n’est que du bonheur et du plaisir », a-t-il assuré.

Ce succès éclatant permet à l’AS Monaco de remonter à la deuxième place avec 20 points, soit un de moins que le Paris Saint-Germain, tenu en échec à Lorient (1-1), et de dépasser ses concurrents directs, à savoir Marseille et Lyon, respectivement accrochés par Angers et le Paris FC, son prochain adversaire au stade Louis II samedi soir (19h00).