Ligue 1 : premier succès pour Sébastien Pocognoli avec l’AS Monaco face à Toulouse

L’ASM retrouve enfin le goût de la victoire sur sa pelouse à l’occasion de la 9ème journée de Ligue 1. Une première pour son nouvel entraîneur belge Sébastien Pocognoli après trois matches à sa tête.

Après cinq matches sans victoire toutes compétitions confondues dont quatre nuls consécutifs, l’AS Monaco a retrouvé le goût de la réussite à domicile face à Toulouse (1-0). L’unique but de la soirée est l’œuvre de Mohamed Salisu en tout début de partie. Le nouveau technicien Rouge et Blanc signe enfin sa première victoire en territoire princier, sous les yeux du Prince Albert II et du président Dmitri Rybolovlev.

Le président Dmitri Rybolovlev et le Prince Albert II © AS Monaco

Un match placé sous le signe d’Octobre Rose

Trois jours après la prestation encourageante face aux Spurs de Tottenham, le club de la Principauté enchaîne avec une deuxième réception dans la semaine. Pour tenter de l’emporter, Sébastien Pocognoli reconduit son système en 3-4-2-1 mais avec certains changements par rapport à la Ligue des champions. Exit Caio Henrique, blessé au pied gauche, remplacé par Christian Mawissa, ancien joueur du Téfécé. Aleksandr Golovin et Takumi Minamino évoluent respectivement au milieu et en attaque.

Comme depuis plusieurs années désormais, le club Rouge et Blanc apporte son soutien à la campagne Octobre Rose, dédiée à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. À cette occasion, un dispositif spécial a été mis en place pour sensibiliser le public et récolter des fonds pour la recherche. Le coup d’envoi fictif a été donné par la présidente de l’association Écoute Cancer Réconfort Valérie Barilaro, qui s’est vue remettre un maillot par le directeur général Thiago Scuro. Les joueurs ont également arboré un maillot rose lors de l’échauffement.

Folarin Balogun et Takumi Minamino © AS Monaco

« Pour nous, petite association, cette visibilité elle est très importante. Pour les patients qui sont dans les tribunes, cela leur permet de voir que tout le monde pense à eux, qu’il y a du soutien et que des actions sont réalisées », a déclaré pour Monaco Tribune à la mi-temps la dirigeante de l’association.

Thiago Scuro et Valérie Barilaro unis pour la bonne cause © AS Monaco

Salisu n’a pas traîné

Il ne fallait pas arriver en retard au stade Louis II ! Après seulement trois minutes de jeu, sur un coup franc tiré par Kassoum Ouattara, le défenseur ghanéen place une tête victorieuse et débloque rapidement la situation. Une entame parfaite pour les partenaires de Paul Pogba, présent en tribunes et heureux de cette ouverture du score. Ce but a mis un coup au moral au Téfécé, qui ne parvient pas à inquiéter son adversaire, avec un seul tir cadré en première période.

😳 PAS LE TIME !



🇬🇭 Mohammed Salisu ouvre le score pour Monaco sous les yeux de Paul Pogba 👀#ASMTFC pic.twitter.com/TLYsSWKelZ — L1+ (@ligue1plus) October 25, 2025

À la demi-heure de jeu, l’ASM manque d’inscrire le but de break. Sur un centre de Kassoum Ouattara, très mobile sur son côté gauche, Folarin Balogun bute sur le gardien Guillaume Restes. Ansu Fati suit derrière mais sa tentative passe à côté. Seule petite frayeur avant la pause pour l’équipe monégasque, un centre lobé de Yann Gboho qui a presque failli tromper la vigilance de Philipp Köhn.

Nouveau clean sheet

Au retour des vestiaires, Sébastien Pocognoli décide de faire entrer Jordan Teze au milieu à la place de Mamadou Coulibaly. Maghnès Akliouche puis George Ilenikhena font également leur apparition quelques instants plus tard pour donner davantage de poids offensif. Mais Monaco se montre poussif dans le contenu, pendant que Toulouse peine à véritablement poser des problèmes aux coéquipiers du capitaine Thilo Kehrer. Pourtant, le club Rouge et Blanc rate l’opportunité de se mettre à l’abri à vingt minutes du terme.

Sur un centre de Krépin Diatta, le jeune milieu Pape Cabral (18 ans), autre entrant, échoue devant Guillaume Restes, une nouvelle fois décisif, avant que Kassoum Ouattara ne voit dans la foulée sa frappe repoussée par le poteau. Plus rien ne se passera dans un match peu emballant mais l’essentiel est ailleurs pour l’ASM, qui met ainsi fin à une dynamique de résultats défavorables depuis un mois et clôt un deuxième match consécutif sans encaisser de but, une première depuis avril dernier.

Sébastien Pocognoli : « Heureux et fier »

La cinquième victoire en championnat de Monaco cette saison lui permet de grimper provisoirement sur le podium et revenir à trois longueurs du Paris Saint-Germain, qu’il recevra fin novembre. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur belge n’a pas masqué sa joie de décrocher enfin un succès mérité selon lui. « Je suis heureux et fier. Pour un jeune coach, c’est toujours un challenge et on l’a très bien fait. Cela me procure beaucoup d’énergie. Au final, les joueurs méritent cette victoire pour tout ce qu’on a mis en place, dans la continuité du match de Tottenham » a-t-il réagi. « J’ai beaucoup aimé l’attitude de nos défenseurs, de nos pistons qui ont beaucoup travaillé. C’est toujours satisfaisant pour un gardien d’avoir un deuxième clean sheet. Au-delà des imperfections techniques, il y a de belles choses positives en termes de collectivité défensive », a-t-il ajouté.

Sébastien Pocognoli © AS Monaco

Une impression qui demandera une autre confirmation dès mercredi soir sur la pelouse de la Beaujoire à Nantes (21h05) pour la 10ème journée de Ligue 1, qui verra l’AS Monaco accueillir le promu le Paris FC trois jours plus tard, avant de basculer à nouveau sur la Ligue des champions, où elle espère enfin décrocher son premier succès.