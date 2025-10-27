Лига 1: первый успех Себастьена Поконьоли с «Монако» в матче против «Тулузы»

В 9-м туре Лиги 1 ФК «Монако» наконец-то возвращается на победную тропу на родном поле. Это первый успех за три матча под руководством нового бельгийского тренера Себастьена Поконьоли.

После пяти встреч без побед во всех турнирах, включая четыре ничьи подряд, «Монако» вновь вышел на победную тропу в домашнем матче против «Тулузы» (1:0). Единственный гол забил Мохамед Салису в самом начале игры. Новый тренер «красно-белых» наконец одержал свою первую победу – на территории княжества в присутствии Князя Альбера II и президента Дмитрия Рыболовлева.

Президент клуба Дмитрий Рыболовлев с Князем Альбером II © ФК «Монако»

Встреча под знаком Розового Октября

Спустя три дня после обнадеживающего выступления против «Тоттенхэма», княжеский клуб принимал на своем поле вторую команду за неделю. В стремлении к победе Себастьен Поконьоли вернулся к своей схеме 3-4-2-1, но с некоторыми изменениями по сравнению с матчем в Лиге чемпионов. Кайо Энрике, получившего травму левой ноги, заменил Кристиан Мависса, бывший игрок «Тулузы». Александр Головин был в полузащите, Такуми Минамино – на переднем фланге.

Как и в прошлые годы ФК «Монако» ещё раз подтвердил свою поддержку кампании Розовый Октябрь, направленную на повышение осведомленности и диагностики рака груди. По этому случаю была предусмотрена специальная акция по привлечению публики к сбору средств на научные исследования. Символический ввод мяча в игру провела президент ассоциации Écoute Cancer Réconfort Валери Бариларо, которой генеральный директор клуба Тиагу Скуру вручил футболку. Игроки также были в розовых майках во время разминки.

Фоларин Балоган и Такуми Минамино © ФК «Монако»

«Для нашей небольшой ассоциации такая заметная акция очень важна. Для пациентов на трибунах это возможность увидеть, что все о них помнят, что есть поддержка и что принимаются меры», заявила глава ассоциации в перерыве изданию Monaco Tribune.

Тиагу Скуру и Валери Бариларо объединились ради благого дела © ФК «Монако»

Салису не заставил себя ждать

В этот раз не надо было опаздывать на стадион «Луи-II»! Всего через три минуты игры ганский защитник с углового, исполненного Кассумом Уаттара, переправил мяч головой в сетку ворот соперника, тем самым забив самый быстрый гол «красно-белых» в текущем сезоне. Идеальное начало для товарищей по команде Поля Погба, который присутствовал на трибунах и был очень доволен открытием счета. Этот гол надломил моральный дух ФК «Тулузы», который не смог доставить серьезных проблем монегаскам и нанес лишь один удар в створ ворот в первом тайме.

Le centre de Kassoum Ouattara 🎯



Le coup de casque de Mohammed Salisu 🪖



1️⃣-0️⃣ #ASMTFC pic.twitter.com/bEZBRNIrg2 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 27, 2025

Через полчаса игры «Монако» едва не удвоил преимущество. После прострела с фланга стремительного Кассума Уаттара Фоларин Балоган блистательно замкнул удар, но попал прямо в Гийома Реста. Ансу Фати подхватил эстафету, но его мяч прошел мимо ворот. Единственным небольшим стрессом перед перерывом для «Монако» стал прострел Янна Гбоо, но Филипп Кён оказался на месте.

Ещё одна «сухая»

После перерыва Себастьен Поконьоли решил выпустить в полузащиту Джордана Тезе вместо Мамаду Кулибали. Через несколько мгновений появились Магнес Аклиуш, а затем Джордж Иленихена, чтобы придать нападению больше остроты. Однако «Монако» стал выдыхаться, в то время как «Тулуза» изо всех сил пыталась создать реальные проблемы команде Тило Керера. За двадцать минут до финального свистка «красно-белые» упустили возможность удвоить преимущество.

После подачи Крепена Диатта вышедший на замену молодой полузащитник Пап Кабрал (18 лет) с убойной позиции попал в решительного Гийома Реста, а затем Кассум Уаттара угодил в штангу. Больше ничего не произошло в этом не слишком захватывающем матче, но главное для «Монако» было в другом: команда прервала неблагоприятную серию, которая продолжалась месяц, и провела второй подряд матч без пропущенных голов – впервые с апреля прошлого года.

Себастьен Поконьоли: «Счастлив и горд»

Пятая победа «Монако» в чемпионате в этом сезоне позволила команде временно подняться на пьедестал и снова оказаться в трёх очках от «ПСЖ», с которым они сразятся дома в конце ноября. После матча бельгийской тренер не скрывал своей радости от того, что наконец-то добился заслуженной победы. «Я счастлив и горд. Для молодого тренера это всегда вызов, и мы с ним отлично справились. Это дает мне много энергии. В конечном счёте игроки заслужили эту победу – за всё, что мы сделали после матча с «Тоттенхэмом», – отметил он. «Мне очень понравился настрой наших защитников, наших «бровочников», которые очень усердно работали. Для вратаря всегда приятно второй раз провести матч без пропущенных голов. Помимо технических недостатков, есть и приятные положительные моменты с точки зрения коллективной обороны», – добавил он.

Себастьен Поконьоли © ФК «Монако»

Этот успех потребует дальнейшего развития в среду вечером на стадионе «Божуар» в Нанте (21:05), в десятом туре Лиги 1. Через три дня после этого «Монако» примет на своем поле поднявшийся в высший дивизион «Париж», а затем вернётся в Лигу чемпионов, где надеется наконец добиться своего первого успеха.