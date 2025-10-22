Мы попробовали: пробежки с Monaco Run Club

Пробежки Monaco Run Club — это бесплатные и открытые для всех встречи, которые собирают в среднем около 70 участников © Monaco Tribune

Каждую среду и воскресенье вечером на улицах Монако становится особенно оживлённо: десятки людей выходят на совместную пробежку.

Здесь нет соревнований и давления — только спорт, хорошее настроение и лёгкая атмосфера общения. Сегодня на каждую пробежку приходит более семидесяти человек, а началось всё совсем недавно.

Monaco Run Club появился всего несколько месяцев назад. Четверо друзей, любителей бега, решили, что вместе тренироваться интереснее, чем поодиночке. «Мы случайно начали бегать вместе и поняли, что так гораздо приятнее. Время пролетало быстрее, мы болтали, делились историями о прошедшей неделе», — вспоминает один из основателей клуба Томмазо Бреда.

Никаких сложных шагов: придумали логотип в Canva, создали страницу в Instagram — и запустили первый забег. Тогда пришло всего шесть или семь человек. Сегодня у клуба уже 2700 подписчиков в Instagram, около тысячи участников в Strava и до 130 человек на специальных мероприятиях.

Клуб для всех

Секрет популярности Monaco Run Club — в его настоящей открытости и дружелюбии. Здесь каждый найдёт своё место: клуб организовал пять групп с разным темпом — от спокойного формата «ходьба-бег» для новичков до быстрых тренировок для опытных спортсменов. «У нас есть люди, которые пробегают марафоны меньше чем за три часа, и моя мама Алессандра 68 лет, которая никогда раньше не бегала!» — с улыбкой рассказывает Томмазо.

Маршруты продуманы с учётом особенностей Монако — крошечного княжества площадью всего два квадратных километра. Забеги проходят по набережной Ларвотто, через Фонвьей и порт, и всегда учитывают городские события и перекрытия.

Но Monaco Run Club — это не только про спорт. Прежде всего, это сообщество. По средам пробежки часто заканчиваются дружеским аперитивом — возможностью пообщаться, завести новые знакомства и почувствовать себя частью жизни Княжества, где познакомиться с людьми бывает непросто.

В нашем видеорепортаже вы сможете увидеть атмосферу одной из таких пробежек — от разминки до финиша — и услышать впечатления участников, которых эти встречи покорили с первого раза. А может быть, после просмотра и вам захочется надеть кроссовки и присоединиться к ним?

