Ligue 1 : à Nantes, l’AS Monaco doit confirmer hors de son Rocher

Le club de la Principauté se déplace à Nantes pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Un match où Sébastien Pocognoli et ses hommes veulent enchaîner pour se rapprocher davantage des équipes de tête.

Quatre jours après son premier succès glané avec l’ASM à domicile, l’entraîneur Sébastien Pocognoli ne chôme pas depuis son arrivée avec deux rencontres par semaine. Un rythme qui laisse peu de temps pour mettre à profit sa philosophie, mais le Belge sait que les résultats priment, d’où l’importance de décrocher une deuxième victoire consécutive en Loire-Atlantique ce mercredi soir (21h05). Une série qui échappe au club Rouge et Blanc depuis deux mois.

Déficit à l’extérieur

Depuis le début de la saison, l’AS Monaco peine à repartir hors de ses bases avec les trois points de la victoire. Seul Auxerre avait souri aux coéquipiers de Takumi Minamino, buteur en terre bourguignone. C’était il y a six semaines. Une anomalie dont Sébastien Pocognoli est bien conscient. « Si on prend en exemple le déplacement à Angers, nous avons plus de qualités sur le papier mais c’est peut-être l’un des plus difficiles de par le classement de l’équipe et ce sentiment de ne rien avoir à perdre. Ce sera certainement pareil pour tous les matchs à l’extérieur où nous sommes attendus parce que nous sommes un grand club. Il faut en avoir conscience et c’est ce que j’essaye d’inculquer aux joueurs », a-t-il expliqué.

Même si l’adversaire du soir n’a décroché qu’un seul succès à domicile en Ligue 1, l’ancien technicien de l’Union Saint-Gilloise ne prend pas ce déplacement à La Beaujoire à la légère. « C’est une bonne équipe avec un nouveau coach, Luis Castro, qui prône un football assez positif. Jouer à Nantes n’est pas le déplacement le plus simple, les joueurs en ont conscience. Si nous jouons avec nos qualités, nous avons toutes nos chances. Il y a aussi beaucoup de qualités individuelles en face, ce sera un match avec une belle intensité. On les a bien analysés, on va essayer de les contrer », a-t-il déclaré.

Maghnès Akliouche et ses coéquipiers intensifient les entraînements © AS Monaco

Une équipe réceptive

Malgré une seule victoire obtenue depuis fin septembre, les joueurs assimilent progressivement les consignes données par leur nouvel entraîneur, à l’image de Kassoum Ouattara. « Il est arrivé avec beaucoup de confiance et un système de jeu clair pour nous. Il nous donne aussi cette motivation supplémentaire qui nous manquait peut-être les semaines précédentes. Cette hargne dans les matches, comme face à Toulouse pour nous permettre de tenir le score jusqu’à la fin, est quelque chose qu’on ne faisait pas forcément avant. Donc, oui, ce côté-là nous donne beaucoup de confiance », a répondu le latéral gauche, poste occupé par le technicien de 38 ans au cours de sa carrière. Sébastien Pocognoli, l’entraîneur de l’AS Monaco aux idées audacieuses

« Je peux en effet l’aider et je suis heureux qu’il ait adressé une belle passe décisive avec son pied gauche, cela me rappelle une belle époque. Il a tout pour être un bon piston dans ce système, même s’il doit encore travailler son volume de jeu », reconnaît le natif de Seraing, qui apprécie le profil du joueur de 21 ans. « Quand j’arrive dans un club avec mes idées, il y a forcément des profils qui se dégagent par nécessité et par qualité. Kassoum a rempli les deux cases et il a déjà joué presque la moitié de ce qu’il avait connu la saison passée. C’est un apprentissage pour lui et une preuve que le staff croit en lui », a-t-il ajouté.

Kassoum Ouattara passeur décisif face à Toulouse © AS Monaco

L’ancien joueur d’Amiens sait qu’il doit encore corriger certaines imperfections pour devenir indispensable aux yeux de son coach. « Je pense qu’il y a beaucoup d’aspects que je peux améliorer, je pense que j’ai une bonne marge de progression. Maintenant, oui, c’est un poste qui demande beaucoup d’intensité, de courses, de bons positionnements, une bonne qualité technique », a-t-il admis.

Un groupe amoindri

Pour le match à Nantes, Sébastien Pocognoli sera toujours dépourvu au milieu de terrain du capitaine Denis Zakaria (adducteur droit), de Lamine Camara (cheville gauche) ou encore de Paul Pogba. Mais le retour de l’international français se rapproche. « Pour le moment, cela se passe bien, je m’attends à du court terme pour pouvoir le revoir dans le groupe. À son retour, il faudra que l’on mette un processus tous ensemble afin de le juger sur le joueur qu’il est maintenant » a estimé le manager.

« De ce que je vois, il a toujours la technique que l’on connaît. Le rythme des matches nous donnera ensuite des indications par rapport à toutes ces interrogations. Il pourra être la meilleure version de lui-même à l’AS Monaco, ce sera en tout cas mon rôle d’essayer à ce qu’il aille dans ce schéma-là pour essayer de stimuler toutes ses qualités et ce qu’il a comme potentiel » a-t-il poursuivi.

Paul Pogba sous les yeux de Sébastien Pocognoli © AS Monaco

La dernière confrontation à Nantes s’était soldée par un nul en tout début d’année, avant que l’AS Monaco ne pulvérise les Canaris au stade Louis II un mois plus tard sur un score fleuve.