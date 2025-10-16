Monaco et la Chine célèbrent 30 ans de diplomatie par un timbre commun

Marie-Pascale Boisson, Ambassadeur de Monaco en Chine, He Youlin, Consul général de Chine à Marseille et Lara Terlizzi- Enza, Directeur de l’Office des Émissions de Timbres-Poste de Monaco © Monaco Tribune

Le Musée des Timbres et des Monnaies a accueilli, mercredi en fin d’après-midi, la cérémonie d’oblitération d’une émission philatélique inédite entre la république populaire de Chine et la Principauté de Monaco.

À l’occasion du 30ème anniversaire des relations diplomatiques entre Monaco et la Chine, l’ambassadeur de Monaco en Chine Marie-Pascale Boisson a procédé mercredi 15 octobre à l’oblitération officielle de deux timbres commémorant trois décennies de relations entre Monaco et la Chine. Aux côtés du consul général He Youlin, elle a souligné dans son discours la symbolique de cette première émission commune illustrée par une artiste chinoise : « C’est à l’initiative du Prince Rainier III que le 16 janvier 1995, les relations ont vu le jour entre la Chine et Monaco. »

Elle est revenue sur les temps forts de cette coopération, de « Princes et Princesses de Monaco » dans la Cité interdite de Pékin en 2018 à la visite historique du président Xi Jinping en mars 2019 : « C’était la première visite d’un chef d’État chinois à Monaco, et je crois qu’elle est restée dans toutes les mémoires. »

© Monaco Tribune

Lara Terlizzi-Enza, directeur de l’Office des Émissions de Timbres-Poste : « J’ai une affection pour les timbres en taille-douce »

Les deux vignettes représentent une campanule monégasque et une orchidée cymbidium. L’artiste chinoise Yan Ping, professeur à l’université du Peuple de Chine, a créé ces deux dessins, dont on remarque les « coups de pinceau libres et des couleurs variées », a souligné Lara Terlizzi-Enza, directrice de l’Office des Émissions de Monaco.

Renforcer les liens sino-monégasque

« Ces timbres sont d’ores et déjà particulièrement précieux. Précieux par la beauté artistique de leurs dessins, par la qualité de leur exécution et par le caractère rare et exceptionnel de cette émission. Ils sont précieux par le symbole qu’ils portent, celui de deux fleurs artistiquement stylisées, emblématiques de chacun de nos deux pays : une magnifique orchidée de Chine et une campanule endémique de la Principauté. Enfin, ils sont précieux parce qu’ils sont le résultat de plusieurs mois de travail et de coopération culturelle et artistique entre l’équipe de l’Office des émissions, des Timbres-poste de la Principauté et l’équipe de son homologue chinois China Post », a déclaré l’ambassadeur Marie-Pascale Boisson.

Marie-Pascale Boisson, ambassadeur de Monaco en Chine © Monaco Tribune

« Nous partageons des préoccupations similaires pour la protection de l’environnement. Il nous a semblé naturel de traduire nos engagements communs au travers des timbres en faisant le choix de motifs floraux », a ajouté à son tour Lara Terlizzi-Enza. Pour conclure, l’ambassadeur a souligné que ces timbres « marquent la volonté commune de la Chine et de Monaco de continuer à renforcer les liens qui nous unissent. »

Le patrimoine architectural monégasque célébré à travers 120 timbres d’exception

Monaco tire 55 000 exemplaires contre 4,5 millions pour China Post : « Nous n’avons pas la même démographie ni le même marché ! », a reconnu avec sourire la directrice de l’Office des Émissions qui espère que « ces timbres traverseront les années, les époques et auront une popularité très importante ». La cérémonie s’est achevée par un cocktail et un gâteau célébrant cette collaboration.











