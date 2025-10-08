Monaco et les pays du Golfe : relier deux pôles d’attractivité mondiale

Francesco Grosoli, CEO de CMB Monaco, analyse les synergies entre la Principauté et les pays du Golfe. Au cœur de sa vision : deux territoires singuliers, bâtis sur la stabilité, l’excellence et l’attractivité, qui ont encore beaucoup à construire ensemble.

Q : Francesco Grosoli, quels liens voyez-vous entre Monaco et les pays du Golfe?

F.G. : Il existe entre Monaco et les pays du Golfe une évidence encore trop peu exploitée. Ces deux territoires partagent des fondamentaux communs : sécurité, stabilité, qualité de vie, environnement fiscal maîtrisé, et une capacité unique à attirer talents et familles fortunées du monde entier. Comme Monaco, les Émirats ont su dépasser leurs contraintes géographiques pour bâtir un modèle tourné vers l’international et l’excellence.

Autrefois, les points de rencontre naturels de ces clientèles étaient Londres, Genève ou Cannes. Désormais, Monaco s’impose aussi comme un carrefour incontournable. Cet été, la Principauté a accueilli une présence particulièrement forte de ressortissants du Golfe. Ce qui n’était hier pour eux qu’un lieu de passage devient aujourd’hui un endroit où l’on souhaite rester, investir et revenir.

Q : Qu’est-ce qui vous marque le plus dans l’évolution de cette région ?

F.G. : On y perçoit une volonté constante d’innover, d’anticiper et de rehausser l’expérience client. Lors de mes nombreux déplacements au Qatar, au Koweït ou à Bahreïn, un fil rouge m’a frappé : rien n’est laissé au hasard. Services, urbanisme, gouvernance : tout est pensé pour viser l’excellence. Cette approche résolument tournée vers la qualité de service nous parle en tant que banque privée.

Q : Concrètement, que souhaitez-vous construire entre Monaco et le Golfe ?

F.G. : Monaco est une marque forte, mais sa position comme place financière reste parfois méconnue au Moyen-Orient. Il nous faut donc travailler en profondeur pour en faire une alternative crédible à la Suisse ou au Royaume-Uni. Les missions du Monaco Economic Board (MEB) au Bahreïn ou à Abu Dhabi vont dans ce sens : réunir autour d’une même table acteurs institutionnels et entreprises clés. CMB Monaco s’engage pleinement dans cet effort de rayonnement.

Q : Comment attirer cette clientèle haut de gamme ?

F.G. : Pour répondre aux standards auxquels celle-ci est habituée, il nous faut adopter les codes du luxe : sur-mesure, excellence et relations durables. CMB Monaco évolue dans cet esprit. Nous voulons être perçus non seulement comme une banque de référence, mais comme un véritable partenaire de confiance, avec le même niveau d’exigence que les grandes marques de luxe.

Q : Un mot sur votre ambition pour les années à venir ?

F.G. : L’avenir du Wealth Management exige tout d’abord beaucoup plus de technologie. C’est une industrie qui reste en retard, alors que la prochaine génération – celle du grand transfert intergénérationnel des patrimoines – considère les outils digitaux non plus comme un avantage, mais comme un minimum attendu. Notre ambition est claire: offrir un service exceptionnel, aligné sur le style de vie de nos clients et leurs attentes, et positionner Monaco comme une destination bancaire naturelle pour entrepreneurs, familles et investisseurs du monde entier. Cela passera par la proximité, le déploiement de technologies de pointe… et une exécution irréprochable.

