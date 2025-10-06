Premier revers à domicile pour la Roca Team en championnat Betclic Élite

Pour sa première sortie à Gaston-Médecin en Betclic Élite, l’AS Monaco Basket s’est inclinée dimanche face à l’Elan Chalon pour le compte de la 2ème journée (99-104), malgré les 34 points de Mike James.

Troisième match consécutif à la maison et deuxième défaite concédée pour le club de la Principauté. La victoire obtenue vendredi dernier face à Dubaï en Euroligue n’a pas été confirmée. Les joueurs de Vassilis Spanoulis ont subi la loi du club bourguignon, pourtant privé de son maître à jouer, le meneur américain Jeremiah Hill, blessé aux adducteurs. De leur côté, les Rouge et Blanc devaient faire sans Yoan Makoundou, blessé, et Alpha Diallo et Daniel Theis, laissés au repos.

Une rencontre à rallonge

L’entraîneur grec assiste impuissant aux difficultés de son équipe, sans cesse contrainte de courir après le score. À la pause, celle-ci compte dix points de retard sur son adversaire, plus précis et entreprenant, à l’image de Zac Cuthbertson et Lionel Gaudoux, auteur respectivement de 24 et 21 points.

L’AS Monaco continue de souffrir et accuse même un retard de 18 longueurs juste avant la fin du 3ème quart-temps. La partie, démarrée à 16h30, va s’achever aux alentours de 18h45, en raison des nombreuses fautes commises de part et d’autre, 65 au total, et aux 80 lancers francs offerts aux deux formations. © Manuel Vitali -Direction de la Communication

La réaction tardive vaine de Monaco

Bien décidés à revenir dans le match, les Monégasques se montrent plus convaincants et parviennent même à réduire l’écart dans le dernier quart-temps (-6), grâce à Matthew Strazel. Malheureusement, le meneur français se voit exclu en fin de partie pour une accumulation de fautes. Un tournant qui coûte cher puisque ses coéquipiers ne réussissent pas à renverser la situation et finissent par logiquement s’incliner.

La Roca Team aura l’occasion de rebondir dès jeudi soir (20h30) sur la pelouse de Milan lors de la 3ème journée de l’Euroligue, avant d’enchaîner par un déplacement périlleux en fin de semaine, tout simplement chez le champion de France en titre, le Paris Basketball, son bourreau des finales de la saison passée.