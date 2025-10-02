La Roca Team chute d’entrée en EuroLeague face au Zalgiris Kaunas

L‘équipe s’est inclinée mercredi soir à Gaston Médecin lors de son premier match européen de la saison, malgré les 24 points de Mike James.

L’AS Monaco Basket a connu un faux départ dans sa campagne d’EuroLeague 2025-2026 mercredi 1 octobre. Devant son public monégasque, partagé entre basket et football le même soir avec le match de Ligue des Champions de l’AS Monaco, la Roca Team n’a pas su contenir l’efficacité offensive de la formation lituanienne, s’inclinant 84 à 89. Cette première rencontre européenne laisse un goût amer aux joueurs de Vassilis Spanoulis, pourtant finalistes la saison passée.

Le Zalgiris Kaunas a construit son succès sur une remarquable réussite à longue distance. Les visiteurs ont converti 12 de leurs 25 tentatives derrière l’arc, soit 48% de réussite. Cette adresse a permis aux Lituaniens de creuser l’écart dès le premier quart-temps, prenant jusqu’à 10 points d’avance. Les Monégasques, à l’inverse, ont peiné dans cet exercice avec seulement 5 paniers primés sur 17 tentatives.

Mike James en vain

Le capitaine américain a porté l’attaque monégasque avec 24 points, épaulé par Daniel Theis (17 points) et Nikola Mirotic (16 points). Malgré leurs efforts, le trio offensif n’a pas suffi face au collectif lituanien. Devin Wright a brillé côté visiteur avec 21 points, dont 9 consécutifs dans le dernier quart-temps.

Un engagement défensif insuffisant

Dans sa conférence d’après-match, rapportée dans un communiqué, l’entraîneur Vassilis Spanoulis n’a pas mâché ses mots : « On ne peut pas espérer gagner quand on défend de cette manière. » Le technicien grec a pointé du doigt le manque d’engagement constant de ses joueurs sur 40 minutes. La Roca Team aura l’occasion de se racheter vendredi avec la réception de Dubaï.