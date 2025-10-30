Une icône sacrée aux pouvoirs miraculeux arrive à Monaco

La relique orthodoxe la plus vénérée au monde, l’icône de la racine de Koursk, fera escale à Monte-Carlo pour une visite exceptionnelle le 3 novembre.

Un trésor spirituel séculaire

Révélée au XIIIe siècle, cette image sainte rayonne la grâce divine depuis plus de sept cents ans. En Ukraine et en Russie, des centaines de milliers de fidèles patientent jusqu’à huit heures pour quelques secondes seulement devant elle. Vénérée autrefois par les Tsars et le Commandant-Général Kutuzov, l’icône est réputée pour guérir les malades et réconcilier les adversaires.

Une occasion rare à saisir

La paroisse Sainte-Impératrice Elena, située au 22, avenue de Grande-Bretagne, accueillera cette relique majeure lundi 3 novembre à 18h00. Dans le contexte difficile que traverse l’Ukraine, cet événement revêt une dimension particulièrement poignante.

Les chrétiens de la Principauté auront le privilège rare de prier et de toucher cette icône miraculeuse, une opportunité spirituelle exceptionnelle qui transcende les frontières et les traditions.

Renseignements: +377 6 80 86 51 57