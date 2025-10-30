Самая почитаемая православная святыня в мире, икона Курская Коренная, посетит Монте-Карло 3-го ноября.

Духовное сокровище

Явленная в 13 веке от Рождества Христова, эта святая икона вот уже более семисот лет излучает Божественную благодать. В России и в Украине сотни тысяч верующих ожидают до восьми часов, чтобы провести всего несколько секунд перед ней. Этому образу поклонялись преподобный Серафим Саровский и полководец Кутузов, святитель Иоанн Шанхайский и барон Врангель. Икона исцеляет больных и примиряет враждующих.

Уникальная возможность

Приход святой Царицы Елены, расположенный по адресу 22, avenue de Grande-Bretagne, примет эту великую святыню в понедельник 3-го ноября в 18:00. В этот очень сложный для Украины период событие обретает особенно глубокий смысл.

Христиане Княжества получат редкую возможность помолиться и прикоснуться к этой чудотворной иконе — исключительный духовный шанс, объединяющий границы и традиции.

Справки: +377 6 80 86 51 57