Une nouvelle pièce commémorative dédiée au marquisat des Baux du Prince Jacques

Après la pièce dédiée au comté de Carladès de la Princesse Gabriella, c'est au tour cette fois-ci du marquisat du Prince Jacques d'être mis à l'honneur © Palais Princier

Le Palais Princier annonce la commercialisation d’une monnaie de collection célébrant un patrimoine historique lié à la dynastie Grimaldi.

La Principauté s’apprête à mettre en circulation, dès ce mardi 4 novembre, une nouvelle pièce de 2 euros, consacrée au marquisat des Baux. Cette édition numismatique marque la continuité d’une série lancée cette année pour mettre en valeur les sites historiques Grimaldi, qui coïncide avec les dix ans du réseau de promotion du patrimoine monégasque.

Un héritage du XVIIème siècle

Cette initiative rend hommage aux titres nobiliaires portés dès la naissance par les jumeaux princiers : le Prince héréditaire Jacques, marquis des Baux, et la Princesse Gabriella, comtesse de Carladès. Après la pièce dédiée au comté de Carladès, c’est au tour cette fois-ci du marquisat d’être mis à l’honneur.

La pièce de 2 euros consacrée au Marquisat des Baux © Axel Bastello / Palais princier

Le territoire des Baux représente un pan méconnu de l’histoire de la Principauté. Ce fief fut attribué en 1642 à la famille régnante lorsque Louis XIII l’offrit au prince Honoré II pour son héritier Hercule. De nos jours, le Prince Albert II conserve la propriété des ruines de la chapelle castrale Sainte-Catherine, perchée sur le célèbre rocher provençal.

Le design de la monnaie met en scène une perspective panoramique du site des Baux-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. L’iconographie intègre des références héraldiques spécifiques : aux côtés du fuselé rouge et blanc des Grimaldi apparaît l’étoile à seize branches argentées, emblème des Baux rappelant leur prétendue ascendance au roi mage Balthazar. Les collectionneurs et passionnés de numismatique pourront acquérir cette pièce exclusivement sur la plateforme en ligne du Musée des timbres et des monnaies de Monaco.